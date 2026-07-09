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अगले 12 घंटे बेहद… दिल्ली-NCR में लगातार बारिश से कई इलाके पानी-पानी, रेड अलर्ट; घर से न निकलने की सलाह

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के वजह से कई जगह सड़के पानी-पानी हो गई हैं। अगले 12 घंटे बेहद अहम हैं क्योंकि इस दौरान बहुत तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आइए जानते हैं किन हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है।

अगले 12 घंटे बेहद… दिल्ली-NCR में लगातार बारिश से कई इलाके पानी-पानी, रेड अलर्ट; घर से न निकलने की सलाह

Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्से विशेषकर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में रातभर बारिश हुई जिसके बाद कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जलभराव के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली के सभी इलाकों के लिए आज बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है जबकि गाजियाबाद, नोएडा मेरठ और गुरुग्राम के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है।

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कैसा रहने वाला है मौसम?

मानसून सिस्टम पर वेदर एक्सपर्ट्स ने गुरुवार सुबह चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बारिश का यह दौर अगले कुछ घंटों में और तेज होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने एक्स पोस्ट में बताया कि 'दिल्ली-एनसीआर अगले 24 घंटे के दौरान बेहद मूसलाधार बारिश के दौर से गुजरने वाला है क्योंकि ये इलाके कम दबाव वाले क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में आते हैं।

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अगले 12 घंटे क्यों अहम?

नवदीप दहिया की एक्स पोस्ट के मुताबिक, अगले 12 घंटे सबसे ज्यादा अहम साबित होंगे क्योंकि इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ बीच-बीच में तेज बारिश होने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि पूर्वी एनसीआर के हिस्से नोएडा, गाजियाबाद, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में मौसम का ये बदलाव सबसे ज्यादा असर डालेगा और इस दौरान इन इलाकों में 200 मिमि बारिश तक हो सकती है। जबकि मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के साथ-साथ फरीदाबाद में 100 से 150 मिमि तक बारिश की संभावना है। गुरुग्राम में इस दौरान 70 से 150 मिमि तक बारिश हो सकती है। नवदीप दहिया ने लोगों को सलाह दी है कि अगर बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। दहिया ने ये सलाह खासतौर पर पूर्वी एनसीआर और दिल्ली के आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को दी है।

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ये है बहुत तेज बारिश की वजह

वहीं मौसम पर नजर रखने वाले इंडिया स्काईमेट वेदर के एक्स पेज पर भी बारिश को लेकर कुछ इसी तरह की संभावन जताई गई है। इसके साथ ही बताया गया है कि मॉनसून के वजह से बना एक कम दबाव का क्षेत्र दिल्ली के उत्तर से गुजर रहा है जिसके वजह से इसका पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सा दिल्ली-एनसीआर को प्रभावित कर सकता है।

इस दौरान अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी दिल्ली, पूर्वी एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत और मेरठ में 180 मिमि से लेकर 250 मिमि बारिश की संभावना है।

आपको बता दें कि आईएमडी की वेबसाइट पर गुरुवार सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर पूरे दिल्ली में रेड अलर्ट जारी तो वहीं गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में आंधी-तूफान और मध्यम से तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट की जानकारी दी गई है।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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