दिल्ली: 400 करोड़ रु से चिड़ियाघर का होगा कायाकल्प, जानें क्या-क्या बनने जा रहा

संक्षेप: प्रवेश द्वारों को नए डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा और ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा। चिड़ियाघर 180 एकड़ में फैला है और इसे 1957 में स्थापित किया गया था।

दिल्ली के चिड़ियाघर का 400 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए प्लान तैयार किया जा चुका है जिसके तहत जानवरों के बाड़ों से लेकर पशु चिकित्सा से जुड़े इंफास्ट्रक्चर का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। यही नहीं प्रवेश द्वारों को नए डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा और ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के एक अधिकारी ने बताया कि चिड़ियाघर के आधुनिकीकरण का काम फरवरी में शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ की मंजूरी दे दी है तो वहीं और निवेश बोर्ड ने भी आधुनिकीकरण के लिए सुझाए गए उपायों पर सहमति देते हुए औपचारिक मंजूरी का रास्ता साफ कर दिया है।

क्या बदलाव होंगे? चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे। नए पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ जोन और एक आधुनिक विजिटर सेंटर बनाया जाएगा। ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को भी बदला जाएगा। मथुरा रोड पर मौजूदा फुट ओवरब्रिज को चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार से जोड़ा जाएगा। एक नया पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें 800 कारें, 50 बड़ी बसें और करीब 1,000 टू-व्हीलर पार्क किए जा सकेंगे। वहीं पुराने टिकट काउंटर को भी मॉर्डन टेक्नॉलजी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा फूड कोर्ट का भी विस्तार होगा।