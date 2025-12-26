Hindustan Hindi News
महज 10 मिनट में कमर्शियल वाहन की हो जाएगी जांच, दिल्ली का नया ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर

महज 10 मिनट में कमर्शियल वाहन की हो जाएगी जांच, दिल्ली का नया ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर

संक्षेप:

दिल्ली के नंदनगरी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर फरवरी से शुरू होगा, जहाँ बिना मानवीय हस्तक्षेप के महज 10 मिनट में व्यावसायिक वाहनों की पारदर्शी जांच और फिटनेस प्रमाणन संभव हो सकेगा।

Dec 26, 2025 05:29 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस कराने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महज 8 से 10 मिनट में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर इसकी जांच हो जाएगी। नंदनगरी डिपो परिसर में बनाए जा रहे इस टेस्टिंग सेंटर का सिविल कार्य पूरा हो चुका है, अब मशीनें स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीटीसी के अधिकारियों का कहना है कि आगामी फरवरी में इस सेंटर को शुरू कर दिया जाएगा। फिटनेस सेंटर निर्माण के अगले चरण में यहां अत्याधुनिक मशीनें और तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे। इसके बाद इनका ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल पूरा हो जाने के बाद वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस जांच का काम शुरू हो जाएगा।

बिना मानव हस्तक्षेप के हो सकेगी जांच

डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि इस सेंटर में हर साल 72 हजार वाहनों की फिटनेस जांच हो सकेगी। वाहनों की फिटनेस जांच पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए होगी, जिसमें मानव हस्तक्षेप न के बराबर रहेगा। मशीनों के माध्यम से वाहन के ब्रेक, हेडलाइट, इंडिकेटर, सस्पेंशन, टायर की स्थिति, एग्जॉस्ट और प्रदूषण स्तर समेत करीब 20 से अधिक बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इससे फिटनेस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी तरह की मनमानी या गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। इससे वाहन चालकों को सहूलियत होगी।

एनसीआर के अन्य शहरों में जाने की मजबूरी खत्म

दिल्ली में करीब दो लाख व्यावसायिक वाहन हैं, लेकिन फिटनेस सेंटरों की क्षमता महज 50 हजार है। ऐसे में ज्यादातर वाहनों को या तो फिटनेस जांच कराने के लिए इंतजार करना पड़ता है या एनसीआर के अन्य शहरों गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम या नोएडा तक जाना पड़ता था। इसके खुलने से वाहन चालकों को एनसीआर में जाने की मजबूरी नहीं होगी।

सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार की यह पहल न सिर्फ फिटनेस जांच को आसान बनाएगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी और प्रदूषण नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाएगी। खराब हालत वाले और मानकों पर खरे न उतरने वाले वाहनों की पहचान समय रहते हो सकेगी। दिल्ली सरकार की यह पहल राजधानी में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

दिल्ली में फिटनेस सेंटर को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य

  • कहां बन रहे फिटनेस सेंटर?

अभी नंदनगरी, तेहखंड में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन बन रहे हैं

  • दिल्ली में अभी कितने सेंटर हैं?

झुलझुली में बड़े कमर्शियल वाहनों के लिए और बुराड़ी में ऑटो-टैक्सी के लिए फिटनेस सेंटर हैं

  • मैन्युअल जांच में लगने वाला समय?

वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच में 20 से 25 मिनट लगते हैं। ऑटोमेटेड सेंटर पर ये काम 10 मिनट में होगा

  • वर्तमान में कहां हैं फिटनेस सेंटर?

झुलझुली फिटनेस सेंटर सेमी ऑटोमेटेड है, जबकि बुराड़ी में ये काम मैनुअल होता है। विभाग बुराड़ी सेंटर को भी ऑटोमेटेड करा रहा है

