Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली मेट्रो में ‘तेरी दीवानी’ गाने पर युवक ने काटा गदर, सीट से उठने लगे यात्री; VIDEO

Apr 23, 2026 03:50 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स कभी फ्लोर पर बैठ रहा था अगले ही पल उछलकर खड़ा हो रहा है। वीडियो देखने के बाद ये तो साफ नजर आ रहा है कि शख्स अपनी मस्ती में मस्त है और उसे इसकी कोई चिंता नहीं कि 'चार लोग' उसके बारे में क्या कहेंगे।

दिल्ली मेट्रो में ‘तेरी दीवानी’ गाने पर युवक ने काटा गदर, सीट से उठने लगे यात्री; VIDEO

दिल्ली मेट्रो में यूं तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है मगर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। एकबार फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स मशहूर सिंगर कैलाश खेर के 'तेरी दीवानी' गानें पर डांस करता नजर आ रहा है।

शख्स ने ईयर बड्स लगाए हुए हैं और पोल के सहारे जमकर थिरकता नजर आ रहा है। शख्स के डांस को देखकर आस-पास मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं दो लोग तो अपनी सीट से ही उठ जाते हैं क्योंकि डांस करते करता शख्स उनके पास आ रहा था जिससे टकराने की स्थिति बन रही थी। वहीं कुछ पैसेंजर उसे बड़े मजे से देख रहे थे, आपस में इशारे कर रहे थे और इस अचानक शुरू हुए डांस को देखकर हंस रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। हालांकि मेट्रो कोच में कम जगह होने के वजह से शख्स के डांस को नजरअंदाज करना मुश्किल था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली मेट्रो की सर्विस से कितना संतुष्ट? 13 अप्रैल से शुरू हो रहा ऑनलाइन सर्वे

शख्स अपनी मस्ती में मस्त

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स कभी फ्लोर पर बैठ रहा था अगले ही पल उछलकर खड़ा हो रहा है। वीडियो देखने के बाद ये तो साफ नजर आ रहा है कि शख्स अपनी मस्ती में मस्त है और उसे इसकी कोई चिंता नहीं कि 'चार लोग' उसके बारे में क्या कहेंगे।

ये भी पढ़ें:नई लाइन बिछाने से ब्लू लाइन के मेकओवर तक, दिल्ली मेट्रो से जुड़े 10 बड़े अपडेट

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो पर इंटरनेट जगत की मिली-जुली राय देखने को मिली। समर्थकों का तर्क है कि यह एक क्रिएटिव प्रयास है जो रोजाना की नीरस यात्रा में मनोरंजन का तड़का लगाता है। हालांकि, कई लोगों ने इसे अनुशासनहीनता से जोड़कर देखा। उनका कहना है कि दूसरों की असुविधा की कीमत पर किया गया मनोरंजन गलत है। लोगों ने यात्रियों की असहजता का हवाला देते हुए इसे 'वायरल होने की बीमारी' बताया। इंटरनेट यूजर्स ने चिंता जताई कि सोशल मीडिया पर 'फेम' पाने के चक्कर में अब मेट्रो जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कृत्यों की बाढ़ सी आ गई है, जो सही नहीं है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली मेट्रो में जुड़ेंगी 15 नई ट्रेनें, फेज-4 के लिए खरीदे जा चुके 470 कोच

वीडियो को अबतक देख चुके हैं इतने लोग

आपको बता दें कि यह यह क्लिप इंस्टाग्राम यूजर स्वास्तिक ने शेयर की है। इस वीडियो को अबतक 8.8 व्यू (खबर लिखे जाने तक) आ चुके हैं। 2 लाख 48 हजार यूजर्स लाइक कर चुके हैं। शख्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि वह अक्सर मेट्रो ट्रेन के अंदर, प्लेटफॉर्म पर इसी तरह का डांस करता रहता है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Delhi Metro

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।