22 फरवरी को इन लाइन पर सुबह 3:30 बजे से चलेंगी मेट्रो ट्रेनें, जानिए किन रूट्स के यात्रियों को मिलेगा फायदा

Feb 20, 2026 01:34 pm IST
डीएमआरसी ने इससे पहले 26 जनवरी को भी कुछ लाइन्स पर मेट्रो सर्विस को सुबह 3 बजे शुरू कर दिया था। डीएमआरसी यात्रियों और इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता रहता है।

'नई दिल्ली मैराथन 2026' को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने 22 फरवरी को कुछ लाइन पर मेट्रो सर्विस जल्दी शुरू करने का फैसला लिया है। डीएमआरसी ने अपने एक्स हैंडल पर एडवाइजरी शेयर की है जिसके मुताबिक कुछ लाइन पर 22 फरवरी (रविवार) को मेट्रो सर्विस सुबह 3:30 बजे से हर 30 मिनट के अंतराल पर सुबह 6 बजे तक चलेंगी। सुबह 6 बजे के बाद ट्रेन सर्विस आम दिनों की तरह ही चलेंगी।

येलो लाइन पर समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम की ओर। ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली की ओर जबकि वॉयलेट लाइन पर कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह लाइन पर पर ये सुविधा दी जाएगी। डीएमआरसी के मुताबिक अन्य सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं नियमित रविवार के टाइमटेबल के अनुसार संचालित होंगी।

आपको बता दें कि ‘नई दिल्ली मैराथन 2026’ में देशभर के जाने-माने धावक शामिल होंगे। ये मैराथन हर साल आयोजित की जाती है। इस आयोजन को नेशनल चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। देश के सर्वश्रेष्ठ धावकों के साथ दौड़ने के इच्छुक हैं तो इस रविवार को मैराथन में शामिल हो सकते हैं। मालूम हो कि डीएमआरसी ने इससे पहले गणतंत्र दिवस के दौरान भी कुछ लाइन्स पर मेट्रो सर्विस को सुबह 3 बजे शुरू कर दिया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले लोगों के लिए ये सर्विस हर 15 मिनट के अंतराल में सुबह 6 बजे तक दी गई थी। डीएमआरसी यात्रियों और इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता रहता है।

इस लाइन पर जुड़ेंगे 17 नए इंटरचेंज

दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन सबसे मॉडर्न कॉरिडोर बनने जा रही है जिसमें 65 स्टेशन, 21 इंटरचेंज और 89 किलोमीटर का ड्राइवरलेस सफर होगा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मेट्रो के इस विस्तार से दिल्ली-एनसीआर में क्रॉस-सिटी कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। डीएमआरसी के नए प्लान के तहत इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर अब मजेंटा लाइन का हिस्सा होगा। दिल्ली मेट्रो फेज IV और V(A) के तहत इस लाइन का विस्तार किया जा रहा है।

मैजेंटा लाइन पर कुल 21 इंटरचेंज

यह लाइन बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक चलेगी और पूरी तरह से चालू होने के बाद, यह पूरी तरह से ड्राइवरलेस (बिना चालक) मेट्रो कॉरिडोर के रूप में काम करेगी। फेज IV और V(A) के विस्तार काम पूरा होने के बाद, मैजेंटा लाइन पर कुल 21 इंटरचेंज स्टेशन होंगे। वर्तमान में, इस लाइन पर चार इंटरचेंज स्टेशन हैं - कालकाजी मंदिर, बॉटनिकल गार्डन, जनकपुरी पश्चिम और हौज खास हैं

