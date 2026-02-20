22 फरवरी को इन लाइन पर सुबह 3:30 बजे से चलेंगी मेट्रो ट्रेनें, जानिए किन रूट्स के यात्रियों को मिलेगा फायदा
डीएमआरसी ने इससे पहले 26 जनवरी को भी कुछ लाइन्स पर मेट्रो सर्विस को सुबह 3 बजे शुरू कर दिया था। डीएमआरसी यात्रियों और इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता रहता है।
'नई दिल्ली मैराथन 2026' को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने 22 फरवरी को कुछ लाइन पर मेट्रो सर्विस जल्दी शुरू करने का फैसला लिया है। डीएमआरसी ने अपने एक्स हैंडल पर एडवाइजरी शेयर की है जिसके मुताबिक कुछ लाइन पर 22 फरवरी (रविवार) को मेट्रो सर्विस सुबह 3:30 बजे से हर 30 मिनट के अंतराल पर सुबह 6 बजे तक चलेंगी। सुबह 6 बजे के बाद ट्रेन सर्विस आम दिनों की तरह ही चलेंगी।
येलो लाइन पर समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम की ओर। ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली की ओर जबकि वॉयलेट लाइन पर कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह लाइन पर पर ये सुविधा दी जाएगी। डीएमआरसी के मुताबिक अन्य सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं नियमित रविवार के टाइमटेबल के अनुसार संचालित होंगी।
आपको बता दें कि ‘नई दिल्ली मैराथन 2026’ में देशभर के जाने-माने धावक शामिल होंगे। ये मैराथन हर साल आयोजित की जाती है। इस आयोजन को नेशनल चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। देश के सर्वश्रेष्ठ धावकों के साथ दौड़ने के इच्छुक हैं तो इस रविवार को मैराथन में शामिल हो सकते हैं। मालूम हो कि डीएमआरसी ने इससे पहले गणतंत्र दिवस के दौरान भी कुछ लाइन्स पर मेट्रो सर्विस को सुबह 3 बजे शुरू कर दिया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले लोगों के लिए ये सर्विस हर 15 मिनट के अंतराल में सुबह 6 बजे तक दी गई थी। डीएमआरसी यात्रियों और इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता रहता है।
इस लाइन पर जुड़ेंगे 17 नए इंटरचेंज
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन सबसे मॉडर्न कॉरिडोर बनने जा रही है जिसमें 65 स्टेशन, 21 इंटरचेंज और 89 किलोमीटर का ड्राइवरलेस सफर होगा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मेट्रो के इस विस्तार से दिल्ली-एनसीआर में क्रॉस-सिटी कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। डीएमआरसी के नए प्लान के तहत इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर अब मजेंटा लाइन का हिस्सा होगा। दिल्ली मेट्रो फेज IV और V(A) के तहत इस लाइन का विस्तार किया जा रहा है।
मैजेंटा लाइन पर कुल 21 इंटरचेंज
यह लाइन बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक चलेगी और पूरी तरह से चालू होने के बाद, यह पूरी तरह से ड्राइवरलेस (बिना चालक) मेट्रो कॉरिडोर के रूप में काम करेगी। फेज IV और V(A) के विस्तार काम पूरा होने के बाद, मैजेंटा लाइन पर कुल 21 इंटरचेंज स्टेशन होंगे। वर्तमान में, इस लाइन पर चार इंटरचेंज स्टेशन हैं - कालकाजी मंदिर, बॉटनिकल गार्डन, जनकपुरी पश्चिम और हौज खास हैं
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
