जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर धमाके जैसी आवाज, ट्रेन से बाहर निकाले गए यात्री; मची अफरा-तफरी
गहन जांच के बाद मेट्रो परिचालन फिर से शुरू किया गया। इस दौरान किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक एहतियात के तौर पर स्टेशन में मौजूद यात्रियों को बाहर निकाला गया और किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार शाम बुराड़ी की ओर जाने वाली मेट्रो लाइन में धमाके जैसी आवाज सुनने के बाद अफरा-तफरी मच गई। करीब 6 बजकर 5 मिनट पर मामले की जानकारी मिलते ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को बाहर निकाला।
गहन जांच के बाद मेट्रो परिचालन फिर से शुरू किया गया। इस दौरान किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक एहतियात के तौर पर स्टेशन में मौजूद यात्रियों को बाहर निकाला गया और किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
हल्की आग लग गई
अधिकारी के मुताबिक शुरुआत जांच में सामने आया कि धमाके जैसी आवाज इस वजह से आई क्योंकि पतंग का मांझा मेट्रो लाइन के दो ओवरहेड पावर केबल के बीच फंस गया था जिसके वजह से एक छोटी चिंगारी निकली और हल्की आग लग गई।
मांझा मेट्रो की पावर लाइनों के बीच फंस गया
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'पास में ही कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और मांझा मेट्रो की पावर लाइनों के बीच फंस गया, जिससे धमाके जैसी हल्की आवाज आई और मामूली आग लग गई। उन्होंने आगे कहा, स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया और यात्रियों या मेट्रो लाइन में किसी भी तरह का खतरा न होने की पुष्टि कर लेने के बाद सर्विस फिर से शुरू कर दी गई।
संदिग्ध गतिविधि से इनकार किया
मेट्रो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और किसी भी तरह की साजिश या संदिग्ध गतिविधि से इनकार किया। इस लाइन पर मेट्रो सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित हुईं, लेकिन सुरक्षा जांच पूरी होने के तुरंत बाद परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने लोगों से मेट्रो बुनियादी ढांचे के पास पतंग न उड़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि ऐसी गतिविधियां सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।
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