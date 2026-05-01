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3 मई को दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले ध्यान दें, इस लाइन के समय में बदलाव

May 01, 2026 08:05 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन संबंधी ये एडवाइजरी डेली रूटीन यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की सबसे व्यस्त लाइन में से एक है। एडवाइजरी के मुताबिक, अलग-अलग स्टेशनों से चलने वाली पहली ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है।

3 मई को दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले ध्यान दें, इस लाइन के समय में बदलाव

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। डीएमएरसी ने एक्स पर जानकारी दी है कि ब्लू लाइन पर 3 मई (रविवार) को मेट्रो ट्रेनों के सुबह के संचालन (पहली मेट्रो) के समय में बदलाव किया गया है। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे रविवार सुबह अपनी यात्रा की योजना अतिरिक्त समय लेकर बनाएं ताकि उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में असुविधा न हो। एडवाइजरी के मुताबिक, अलग-अलग स्टेशनों से चलने वाली पहली ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है।

डीएमआरसी के मुताबिक ‘ब्लू लाइन के सुप्रीम कोर्ट और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन (द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली) पर 2 मई 2026 की रात को रखरखाव के काम के चलते रविवार 3 मई की सुबह को ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त समय के साथ यात्रा करें।’

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किन स्टेशन पर सेवाएं प्रभावित?

वैशाली-द्वारका सेक्टर 21 के बीच रविवार को पहली ट्रेन का संचालन सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगा जबकि ट्रेन के संचालन का रेगुलर समय सुबह 6 बजे होता है। लक्ष्मी नगर-द्वारका सेक्टर 21 के बीच यात्रियों को पहली ट्रेन का संचालन सुबह 6 बजकर 21 मिनट पर होगा जबकि रेगुलर समय सुबह 6 बजे होता है। इसी तरह यमुना बैंक-द्वारका सेक्टर 21 के बीच पहली ट्रेन का संचालन सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर होगा जबकि रेगलुर समय सुबह 5 बजकर 53 मिनट पर है।

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इन रूटस की टाइमिंग में नहीं हुआ बदलाव

नोएडा इलेक्टॉनिक सिटी-द्वारा सेक्टर 21 के बीच पहली ट्रेन के समय में बदलाव नहीं किया गया है। रविवार सुबह इस रूट पर पहली ट्रेन सुबह 6 बजे मिलेगी। वहीं द्वारका-नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच चलने वाली पहली ट्रेन सुबह 5 बजकर 45 मिनट पर ही मिलेगी। द्वारा सेक्टर 21-नोएडा इलेक्टॉनिक सिटी के बीच चलने वाली पहली ट्रेन सुबह 6 बजकर 16 मिनट पर तो द्वारका सेक्टर 21 - वैशाली के बीच पहली ट्रेन सुबह 6 बजे मिलेगी।

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सबसे व्यस्त लाइन में से एक

दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन संबंधी ये एडवाइजरी डेली रूटीन यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की सबसे व्यस्त लाइन में से एक है। आपको बता दें कि डीएमआरसी अक्सर शनिवार और रविवाद के दिन ही रखरखाव का काम करती है क्योंकि इस दिन यात्रियों की संख्या कम होती है। डीएमआरसी अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यात्रियों को मेट्रो से जुड़े अपडेट्स देता रहता है।

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