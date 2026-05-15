दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री, घर से निकलने से पहले जान लें वेदर अपडेट
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार की सुबह काफी गर्म रही और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सुबह के समय 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।
Delhi Weather Update: गुरुवार को भीषण गर्मी की मार झेलने के बाद दिल्ली के मौसम ने अचानक करवट बदली। दिनभर लू और तपती धूप से जूझने के बाद, रात होते ही तेज हवाओं ने दस्तक दी जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली।
वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पहले ही 'येलो अलर्ट' जारी कर शाम या रात के दौरान आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना जताई गई थी। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार की सुबह काफी गर्म रही और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सुबह के समय 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।
न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस
मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पालम मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड पर 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान विभाग ने दिन के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
एक्यूआई 160 दर्ज किया गया
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 160 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम था, वहीं वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई थी।
गुरुवार को एक्यूआई 134 दर्ज किया गया था
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया और अधिकतम तापमान के 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार सुबह नौ बजे एक्यूआई 134 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है।
सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।
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