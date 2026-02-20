दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर: इन्फोटेनमेंट से लेकर रिक्लाइनर सीटों तक, नमो भारत में मिलेंगी ये सुविधाएं
ट्रैक की एलिवेटेड (पुल पर) लंबाई 70 किलोमीटर है तो वहीं अंडरग्राउंड 12.0 किलोमीटर है। ट्रैक का 14 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में बना गया है तो 68 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में बना है। ट्रेनों के रखरखाव के लिए दुहाई और मोदीपुरम में दो डिपो बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,274 करोड़ रुपये है।
नमो भारत हाई स्पीड ट्रेन (रैपिड रेल) के जरिए दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब कुछ मिनटों में ही तय हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नमो भारत कॉरिडोर के दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं।
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये पूरा ट्रैक 82.15 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 55 किलोमीटर का हिस्सा, दिल्ली से मेरठ साउथ तक पहले ही आम जनता के लिए खोला जा चुका है। अब बाकी बचे 27 किलोमीटर यानी मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक का संचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें न्यू अशोक नगर से सराय काले खां के बीच 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का सेक्शन है।
पूरे ट्रैक की लंबाई, दिल्ली-यूपी में कितना हिस्सा
ट्रैक की एलिवेटेड (पुल पर) लंबाई 70 किलोमीटर है तो वहीं अंडरग्राउंड 12 किलोमीटर है। ट्रैक का 14 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है तो 68 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। ट्रेनों के रखरखाव के लिए दुहाई और मोदीपुरम में दो डिपो बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,274 करोड़ रुपये है। आपको बता दें कि नमो भारत हाई स्पीड ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है।
सुरक्षित और आरामदायक सफर
नमो भारत ट्रेनों में आमने-सामने की तरफ 2x2 सीटें लगाई गई हैं। खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए हाथ से पकड़ने वाले हैंडल और रेलिंग दी गई है। साथ ही सामान रखने के लिए ऊपरी रैक, चार्जिंग प्वाइंट भी हैं। ट्रेन में सुरक्षा के लिहाज से मजबूत और डबल कांच वाली बड़ी विंडो हैं, जिनसे बाहर का शानदार नजारा दिखता है। यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट सिस्टम, स्क्रीन पर रूट मैप और एंटरटेनमेंट के लिए डिस्प्ले लगे हैं। यात्रियों को अगले स्टेशन और मंजिल की जानकारी ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके से मिलेगी।
ट्रेन के अंदर नहीं महसूस होगा बाहर का शोर
ट्रेन में हवा के दबाव और शोर को कम करने वाले खास ऑटोमैटिक दरवाजे लगे हैं। ट्रेन में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। पूरी ट्रेन सीसीटीवी कैमरों, आग और धुएं का पता लगाने वाले सेंसर, अग्निशामक यंत्र और दरवाजों के इंडिकेटर से लैस है। दरवाजों पर 'पुश बटन' भी दिए गए हैं। इससे जिस यात्री को उतरना या चढ़ना है, वह बटन दबाकर दरवाजा खोल सकता है। इससे हर स्टेशन पर बेवजह सारे दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं पडे़गी।
महिलाओं के लिए रिजर्व रखा
हर ट्रेन में एक 'प्रीमियम कोच' है, जिसमें ज्यादा जगह और आरामदायक रिक्लाइनर सीटें हैं। इस कोच के यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर अलग से 'लॉन्ज' की सुविधा भी है। एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन वाले दरवाजे लगे हैं, जो ट्रेन के दरवाजों के साथ ही खुलते और बंद होते हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।