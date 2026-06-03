2026 में दिल्ली में अबतक आग की कई घटनाएं, इतने लोगों ने गंवाई जान; डरावने आंकड़े; कब थमेगा आग का ये खूनी खेल?
मालवीय नगर की आग की घटना में 21 लोगों की मौत और 28 मई को हौज खास इलाके में पूर्व आईएएस की एसी ब्लास्ट के बाद आग की चपेट में आने से हुई मौत को जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 67 पर पहुंच चुका है। वहीं आज के हादसे में कुछ लोगों की हालत गंभीर है, तो ऐसे में हो सकता है कि ये आंकड़ा और बढ़े।
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग की चपेट में आने से 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई वहीं इतने ही आग में झुलस गए। मैक्स अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई है कि 7 लोग वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत गंभीर है।
दिल्ली में साल 2026 में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के डेटा के मुताबिक दिल्ली में जनवरी से 27 मई तक कुल 45 लोगों की मौत आग की चपेट में आने से हुई। अब मालवीय नगर की आग की घटना में 21 लोगों की मौत और 28 मई को हौज खास इलाके में पूर्व आईएएस की एसी ब्लास्ट के बाद आग की चपेट में आने से हुई मौत को जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 67 पर पहुंच चुका है। वहीं आज के हादसे में कुछ लोगों की हालत गंभीर है, तो ऐसे में हो सकता है कि ये आंकड़ा और बढ़े।
किस महीने कितनी मौत?
आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से अप्रैल के बीच में आग लगने की घटनाओं में 32 लोगों की मौत हुई थी वहीं मई महीने के 27 दिनों में दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। मालवीय नगर की आज वाली आग की घटना से पहले मार्च महीने में आग लगने की घटना में कुल 15 लोगों की मौत हुई थी।
दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में जनवरी में 6 लोगों की मौत हुई थी तो फरवरी में भी 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा मार्च में 15 लोगों की मौत तो अप्रैल में 5 लोगों की मौत हुई थी। राजधानी में जनवरी में 1,396, फरवरी में 1,096, मार्च में 1,538 और अप्रैल में 2,663 आग की घटनाएं दर्ज की गईं।
मार्च में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत
दिल्ली के पालम इलाके में मार्च महीने में चार मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लगने के बाद एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर दुकान थी तो पहली मंजिल पर कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था। वहीं ऊपरी मंजिल में 22 लोगों का परिवार रहता था। इमारत में जिस दिन आग लगी उस दिन परिवार के 10 लोग गोवा घूमने गए हुए थे।
28 मई को एसी ब्लास्ट में पूर्व आईएएस की मौत
दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके हौज खास में 28 मई को एक घर में आग लगने से 80 वर्षीय रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई थी। रिटायर्ड आईएएस का बेटा भी आग की चपेट में आया जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। ईलाज के दौरान पूर्व अधिकारी ने दम तोड़ दिया जबकि बेटा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घर में आग लगने की वजह एयर कंडीशनर (एसी) के इनडोर यूनिट में हुए ब्लास्ट को माना गया।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।