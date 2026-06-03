खिड़की से कूदते लोग… धुआं और चीखें; मालवीय नगर अग्निकांड के वो अनसुलझे सवाल, अबतक क्या-क्या पता लगा?
दिल्ली के मालवीय नगर मे बुधवार सुबह एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि इतने ही घायल बताए जा रहे हैं। कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है।
Delhi Fire: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग की चपेट में आने से 21 लोगों की मौत हो गई वहीं इतने ही आग में झुलस गए। घायलों को तुरंत आस-पास के अस्पतालों में ईलाज के लिए ले जाया गया है। दमकल विभाग को सुबह साढ़े आठ बजे के आस-पास आग लगने की सूचना मिली थी। आग लगने के बाद कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत से ही कूद गए।
आग लगने के पीछे क्या कारण हैं इसका फिलहाल पता नहीं लग सका है मगर शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मैक्स अस्पताल के सामने मौजूद इस इमारत में एक होम स्टे था और साथ ही एक रेस्टोरेंट भी मौजूद था। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं क्या आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है या फिर किचन से आग लगने की शुरुआत हुई। इसके अलावा जांचकर्ता ये भी पता लगाने में जुटे हैं कि कहीं को तकनीकी गड़बड़ी आग लगने कारण तो नहीं।
फायर सेफ्टी नियमों का हो रहा था पालन?
जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि इमारत में फायर सेफ्टी नियमों का पालन हो रहा था या नहीं। फायर सेफ्टी नियमों के मुताबिक रेस्टोरेंट और होम स्टे में अग्निशामक यंत्र और इमरजेंसी निकास होना अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि इमारत में एक दरवाजा ऐसा भी था जहां ताला लगा हुआ था जिससे लोग बाहर नहीं आ सके।
घटना के बाद अबतक क्या-क्या पता लगा?
- मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें अधिकतर लोग पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों के निवासी हैं।
- हादसे में अबतक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
- 40 से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया।
- शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इमारत में सिर्फ 6 कमरों के निर्माण की अनुमति थी लेकिन वहां 25 कमरे थे।
- बताया जा रहा है कि इमारत का बेसमेंट बाहर से बंद था। ऐसे में रेस्क्य के लिए ताला तोड़ा गया और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।
- कई ऐसे भी भयावह वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोगों को जान बचाने के लिए इमारत की ऊपरी मंजिल से कूदते देखा गया है।
- दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस ने आग लगने के पीछे क्या वजहें हैं इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
- माना जा रहा है कि आग के बाद तेजी से फैले घने धुएं में कई लोग फंस गए और उन्हें जान बचाने का मौका ही नहीं मिल सका।
- मैक्स अस्पताल साकेत की ओर से बताया गया है कि असप्ताल में 39 मरीजों में से 18 मृत अवस्था में लाए गए थे, 15 आईसीयू में भर्ती हैं, जिनमें से 8 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत गंभीर है।
- स्थानीय बीजेपी एमएलएल सतीश उपाध्याय ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मालिक अगर नियमों का पालन नहीं कर रहा था या अन्य स्तर पर लापरवाही हुई है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
सीएम ने जताया दुख तो मुआवजे का भी एलान
आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे पर दुख जताया है तो प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से हादसे में मारे गए परिजनों को मुआवजे का एलान किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।