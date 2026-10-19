काम की बात: दिल्ली लोक अदालात: ट्रैफिक चालान माफ करवाने का मौका, घर बैठे आसानी से ऐसे डाउनलोड करें टोकन
Delhi Lok Adalat Token Registration: दिल्ली में 25 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का आयोजन होने जा रहा है। आपके पास अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को माफ करवाने का सुनहरा मौका है।
Delhi Lok Adalat Token Registration: राष्ट्रीय राजधानी में 25 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का आयोजन किया जाएगा। वाहन मालिकों के पास अपने पेंडिंग चालान को माफ करवाने का यह अच्छा मौका है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ताजा नोटिस के मुताबिक लोक अदालत में 30 जून 2026 तक के पेंडिंग 'कंपाउंडेबल' यानी समझौते योग्य चालानों पर सुनवाई की जाएगी।
आप चाहते हैं कि लोक अदालत में आपके भी पेंडिंग चालान की सुनवाई हो इसके लिए आपको चालान की स्लिप (टोकन) डाउनलोड करनी होगी। इसके बिना आपके चालान पर सुनवाई नहीं हो सकेगी।19 अक्टूबर यानी आज सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत पोर्टल से स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम आपको इसे कैसा डाउनलोड किया जाएगा इसके बारे में बता रहे हैं।
ये हैं स्टेप:
1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
2. अब अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कीजिए।
3. पेज पर दिख रहे वेरिफेकिशन कोड प्रोसेस को पूरा करें।
4. पोर्टल पर दिखाए गए चालान या नोटिस की डिटेल देखें।
5. अब स्लिप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए निर्देश को फॉलो करें। इसके बाद प्रिंट निकाल कर रख लें।
आपको बता दें कि प्रतिदिन चालान/नोटिस स्लिप डाउनलोड करने की सीमा तय की गई है। यानी अदालत में प्रति दिन 50,000 ट्रैफिक चालान निपटाने की सीमा। ऐसे में कुल निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद चालान/नोटिस स्लिप डाउनलोड करने की सुविधा बंद हो जाएगी ऐसे में सुबह 10 बजे ही स्लिप डाउनलोड के लिए तैयार रहना होगा। वाहन मालिक यह न सोचे कि वे किसी भी समय स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।
लोक अदालत में हर तरह के चालान की नहीं बल्कि ऐसे पात्र चालान पर सुनवाई होती है जिन्हें संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत सुलझाया जा सकता है।
कहां लगने जा रही लोक अदालत?
लोक अदालत तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट में लगेगी। इन सभी कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चालान निपटाए जाएंगे।
क्या है लोक अदालत?
लोक अदालत विवादों को सुलझाने का एक ऐसा मंच है, जिसमें मामलों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय आपसी सहमति के आधार पर निपटाया जाता है। यह थोड़ थोड़े समय के बीच लगती रहती हैं। इस अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निपटारा होता है। दिल्ली जैसे बड़ी आबादी वाले शहरों में लोक अदालत का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में वाहन मालिक अपने पेंडिंग चालान का निपटारा कराने पहुंचते हैं।
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