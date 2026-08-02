महिलाओं को हर महीने 2,500 रु मदद वाली योजना की इन दो शर्तों पर AAP को एतराज; कहा- एक बड़ा वर्ग बाहर रह जाएगा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल शनिवार को शुरू कर दिया। इसके बाद से महिलाओं ने आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने पात्रता की शर्तों पर सवाल उठाए हैं।
Delhi Laxmi Yojana: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का पोर्टल शुरू कर दिया। महिलाओं ने आवेदन करना भी शुरूर कर दिया है। इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्ते पूरी करनी होंगी।
पात्रता के लिए सरकार ने अलग-अलग शर्तें रखी हैं जिसमें से दो शर्तों पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने MP/MLA की मंजूरी वाला साइन किया हुआ पत्र और दिल्ली में कम से कम 10 साल से स्थाई महिला नागरिक (आवेदक या उसके माता-पिता/पति) वाली शर्त पर सवाल खड़े किए हैं।
आप को क्या आपत्ति?
सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि निवास स्थान की शर्त और आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर आवेदक को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का लाभ के लिए आखिर क्यों सांसद और विधायक के मंजूरी वाले साइन किए हुए पत्र की जरूरत है? उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस शर्त को शामिल करने के पीछे की वजह बताने के लिए कहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि महिलाओं को योजना का फायदा लेने के लिए चुने हुए जन प्रतिनिधियों के पास नहीं जाना चाहिए।
निवास की शर्त पर क्या बोले सौरभ?
दिल्ली के पूर्व मंत्री ने इसके साथ ही उस शर्त पर भी आपत्ति जताई है जिसमें आवेदन करने वाली महिला दिल्ली में कम से कम 10 साल से स्थाई महिला नागरिक हो। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कई लोग अन्य राज्यों से दिल्ली में आए हैं ऐसे में एक वर्ग इस योजना का लाभ लेने से पीछे छूट जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि जो महिलाएं हाल में दिल्ली में आकर बसी हैं और जिनके पास अपने गृह राज्य का वोटर आईडी कार्ड है उन्हें योजना का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पिंक सहेली कार्ड पर भी आलोचना
सौरभ भारद्वाज ने इसके साथ ही सरकार के ‘पिंक सहेली कार्ड’ पहल की भी आलोचना की और दावा किया इसका असर उन महिलाओं पर पड़ेगा जो कि हाल में ही दिल्ली में आकर बसी हैं। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
भारद्वाज ने कहा है कि जन कल्याण योजनाएं जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता पेंशन में आवेदन के लिए आवेदकों को आम तौर पर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को जमा करने की जरूरत होती है।
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