काम की बात: Delhi Lakshmi Yojana: अपने आवेदन का स्टेट्स घर बैठे ऐसे करें चेक, हर महीने 2,500 रुपये दे रही सरकार
'दिल्ली लक्ष्मी योजना' में रजिस्ट्रेशन तब तक जारी रहेगा जब कि सभी पात्र महिलाओं को इसमें शामिल नहीं कर लिया जाता। अबतक 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आवेदन का क्या स्टेट्स है इसे भी आप घर बैठे जान सकते हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' में रजिस्ट्रेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी पात्र महिलाओं को इसमें शामिल न कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि योजना के शुरू होने के 10 दिनों के भीतर ही करीब 5.92 लाख रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं। हमारा टारगेट 17 लाख पात्र महिलाओं को इसमें शामिल करना है हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हम उस आंकड़े तक न पहुंच जाएं।'
योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये डिजिटल वॉलेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि 1,500 रुपये एफडी/आरडी के रूप में बचत के लिए जमा किए जाएंगे।
कैसे करें आवेदन?
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in पर विजिट करना होगा।
स्टेप 2: अब होम स्क्रीन पर नजर आ रहे Apply/आवेदन टैब पर क्लिक करना होगा
स्टेप 3: इसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन के लिए आपको Citizen Login पेज पर Register Now पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5: अब आपके सामने Applicant Registration Form होगा। इसपर आधार नंबर, आधार पर छपा आपका नाम, लिंग, जन्मतिथि दर्ज करना होगा। इसके बाद कैप्चा दर्ज कर Continue पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको Registration ID और Password बना जाएगा।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
स्टेप 1: अब एकबार फिर dly.delhi.gov.in पर विजिट कर Registration ID और Password दर्ज कर लॉगिन करना होगा
स्टेप 2: इस योजना से जुड़े पात्रता से जुड़ सवाल के जवाब देने होंगे और शर्तों का सत्यापन करना होगा
स्टेप 3: पर्सनल डिटेल्स, आधार और मूलभूत जानकारी दर्ज करनी होगी
स्टेप 4: परिवार के सदस्यों की जानकारी सही तरीकें से दर्ज करें
स्टेप 5: अब आधार से लिंक्ड बैंक खाते की डिटेल दर्ज करें
स्टेप 6: सभी जरूरी दस्तावेज तय फॉर्मैट में अपलोड करें
स्टेप 7: आवेदन को ध्यान से पढ़ें और सबमिट पर क्लिक कर दें
स्टेप 8: MP/MLA की मंजूरी वाला साइन किया हुआ पत्र अपलोड करें
स्टेप 8: Acknowledgment Receipt को डाउनलोड कर लें।
आवेदन का स्टेट्स कैसे करें चेक?
- आवेदन का स्टेट्स चेक करने के लिए आपको https://dly.delhi.gov.in/Home पर जाकर ‘Track Application’ पर क्लिक करना होगा।
- अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा दर्ज कर साइन-इन करना होगा।
- डिटेल्स वेरिफाई होने का बाद आपके आवेदन का लेटेस्ट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक, आवेदन, डॉक्यूमेंट्स की जांच, पात्रता की जांच, मंजूरी, पीएफएमएस इंटीग्रेशन, बैंकिंग और पेमेंट की प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से की जा रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की योजना का फायदा जरूरतमंद को ही मिले।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।