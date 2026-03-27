दिल्ली में दर्ज हुई इस साल की सबसे गर्म सुबह, कल हल्की बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान
सुबह के समय और शाम साढ़े 5 बजे शहर में बारिश से मौसम एकबार फिर सुहावना हो गया। सफदरजंग एरिया में 0.7 मिमी, रिज में 1.2मिमी और अन्य क्षेत्रों में मामूली बारिश दर्ज की गई है।
राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को इस साल की सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह इस साल की सबसे गर्म सुबह बन गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इससे पहले सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 13 मार्च को दर्ज किया गया था, जब यह 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।
शुक्रवार को दोपहर के समय दिल्ली में हल्की बारिश भी दर्ज की गई जिससे अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय और शाम साढ़े 5 बजे शहर में बारिश से मौसम एकबार फिर सुहावना हो गया। सफदरजंग एरिया में 0.7 मिमी, रिज में 1.2मिमी और अन्य क्षेत्रों में मामूली बारिश दर्ज की गई है।
अधिकतम तापमान कितना रहा?
शुक्रवार को पालम में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.9 डिग्री कम था। वहीं लोधी रोड में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 0.6 डिग्री कम था जबकि रिज स्टेशन पर अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 0.5 डिग्री कम था। आया नगर में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री दर्ज किया जो कि सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने शनिवार को राजधानी में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
न्यूनतम तापमान कितना रहा?
न्यूनतम तापमान की बात करें तो सफदरजंग में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि पालम में 19.6 डिग्री जो कि सामान्य से 1.9 डिग्री ज्यादा था। लोधी रोड में 19.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 3.2 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं रिज में तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा है।
बेमौसम बारिश पश्चिमी विक्षोभ का नतीजा
मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मार्च में हो रही बेमौसम बारिश पश्चिमी विक्षोभ का नतीजा है जो कि उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है। यह सिस्टम 15 मार्च से ही एरिया को प्रभावित कर रहा है और कम ऊंचाई पर होने के वजह से यह दिल्ली के मौसम को प्रभावित कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इसके वजह से शहर के कुछ हिस्सों में दोपहर के दौरान तेज हवाएं, हल्की बारिश और हल्की धूल भरी आंधी की संभावना है। हालांकि मौसम की मौजूदा गतिविधियों का तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
मार्च के आखिर तक बारिश होने की संभावना है
मौसम के अनुमान के बारे में बताते हुए स्काईमेट के महेश पालावत ने कहा कि महीने के आखिर तक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि '29 मार्च से 31 मार्च के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस वजह से तापमान भी कम ही रहेगा। मार्च के आखिरी दिनों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बना रह सकता है।'
एक्यूआई इतना दर्ज किया गया
इस बीच, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शहर की हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में है और एक्यूआई 141 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सीपीसीबी के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।