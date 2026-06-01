दिल्ली में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? इन दो दिन येलो अलर्ट; 60 की स्पीड से हवाएं
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह तेज धूप रही। हालांकि, पिछले दिनों हुई बारिश के चलते हवा में नमी बनी हुई है। इसके चलते तापमान में बहुत तेजी से इजाफा नहीं हुआ है।
जून के पहले सप्ताह में भी दिल्ली पर मौसम की मेहरबानी बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान तेज धूलभरी आंधी, हल्की बारिश, गरज-चमक जैसी मौसमी घटनाओं का दौर आता रहेगा। इससे छह जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा। दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान रविवार को सामान्य से तीन से छह डिग्री तक कम दर्ज किया गया।
गर्मी के लंबे दौर के बाद पिछले तीन दिनों से दिल्ली में राहत बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीच-बीच में तेज धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ी हैं। इसके चलते तापमान में खासी गिरावट आई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह तेज धूप रही। हालांकि, पिछले दिनों हुई बारिश के चलते हवा में नमी बनी हुई है। इसके चलते तापमान में बहुत तेजी से इजाफा नहीं हुआ है।
रविवार को न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री दर्ज
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसमी बदलाव से दिल्ली की रातें सुकून भरी हो गई हैं। इसी महीने 25 मई को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया था। यह बीते 14 वर्षों में मई महीने के लिए सबसे गर्म रात रही थी। 31 मई को न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री दर्ज किया गया।
दो दिन के लिए येलो अलर्ट
मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार-मंगलवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तेज धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार-गुरुवार को भी तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं।
पांच साल में मई इस बार सबसे साफ
दिल्लीवालों को मई के महीने में भले ही झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा हो, लेकिन हवा काफी हद तक साफ-सुथरी रही। इस बार मई के महीने में पांच दिन ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे यानी संतोषजनक श्रेणी में रहा। बीते पांच वर्षों में हवा का यह सबसे ज्यादा साफ-सुथरा स्तर है। वायु गुणवत्ता के मामले में मई का महीना दिल्लीवालों के लिए बेहद अच्छा साबित हुआ है। पूरे महीने में थोड़े-थोड़े अंतराल पर धूल भरी आंधी और बौछारें पड़ने का क्रम बना रहा। धूल भरी आंधी के चलते बीच-बीच में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब श्रेणी में भी पहुंचा, लेकिन हवा की गति लगातार तेज रहने के चलते प्रदूषण कणों का विसर्जन तेजी से होता रहा। इसके चलते दिल्ली के वायु मंडल पर प्रदूषण ज्यादा देर नहीं टिका।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। यह लगातार दूसरा दिन है जब वायु गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। शनिवार को यह सूचकांक 85 के अंक पर रहा था। यह इस महीने में पांचवां दिन है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 या सौ से नीचे है। अगले दो दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता का स्तर मध्यम श्रेणी में रहने के आसार हैं।
जून मध्य तक मानसून की तैयारी पूरी करने का दावा
नई दिल्ली क्षेत्र में मानसून की तैयारी पंद्रह जून तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें नालों की गाद निकालने और सफाई के साथ-साथ संवेदनशील स्थलों पर पंप स्थापित करने और सीसी टीवी लगाने जैसे तमाम काम शामिल हैं। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने यह दावा करते हुए कहा कि नालों से गाद निकालने का अस्सी फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। एनडीएमसी क्षेत्र के सभी नालों और बरसाती पानी के नालों की सफाई का काम फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है इसे पंद्रह जून तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चहल ने बताया कि जलभराव से निपटने के लिए एडीएमसी ने पानी निकालने के पंप, डीजी सेट और नियंत्रण कक्षों की स्थापना की है। मानसून के समय यहां पर चौबीसों घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। ताकि भारी बारिश के समय बिना समय गंवाए पानी निकालने का काम किया जा सके।
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