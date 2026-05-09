पारा चढ़ा पर गरज-चमक के साथ बारिश भी है तैयार! दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

पारा चढ़ा पर गरज-चमक के साथ बारिश भी है तैयार! दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
Delhi Weather Update: दिल्ली के तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। शुक्रवार की सुबह अपेक्षाकृत ठंडक रही और वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में दर्ज की गई। सोमवार और मंगलवार के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया हुआ है।
Delhi Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार और मंगलवार के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 'ऑरेंज अलर्ट' का मतलब है ''सतर्क रहें'', जो प्रतिकूल मौसम की संभावना को दर्शाता है। वहीं इससे पहले दिल्ली के तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। शुक्रवार की सुबह अपेक्षाकृत ठंडक रही और वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में दर्ज की गई।
दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग में शनिवार की सुबह तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार से 1.2 डिग्री अधिक और सामान्य तापमान से 1.3 डिग्री कम था। पालम में न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में 2.7 डिग्री अधिक था। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार की तुलना में 1.8 डिग्री अधिक था। वहीं रिज में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री और आयानगर में 23.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में 1.5 डिग्री अधिक था।
बारिश की संभावना
मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'सोमवार और मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसके साथ गरज, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, यहां तक कि 50 किमी प्रति घंटे तक के झोंके भी आ सकते हैं।'
35-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्रों पर शुक्रवार को बारिश दर्ज नहीं की गई। वहीं 7 मई को मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरजने व बिजली चमकने का अनुमान जताया गया था।
कैसी है दिल्ली की हवा?
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह 9 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 108 दर्ज किया गया, जो कि 'मध्यम' श्रेणी में आता है। इसकी तुलना में शुक्रवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 100 था, जिसे 'संतोषजनक' माना जाता है।
सीपीसीबी के अनुसार, एयर क्वालिटी इंडेक्स को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।
दिल्ली में कब हुई थी बारिश?
दिल्ली में चार मई की देर रात गरज के साथ बारिश हुई थी। आईएमडी ने ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया हुआ था। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं भी चली थीं।
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