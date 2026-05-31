दिल्ली में अक्टूबर के बाद सबसे कम प्रदूषण, राहत के बीच भीषण गर्मी की वापसी कब? IMD का ताजा अपडेट
बारिश और तेज हवाओं ने प्रदूषण का स्तर पर कम किया है जिससे दिल्ली की हवा बीते 230 दिनों में सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) शनिवार को 85 यानी 'संतोषजनक' स्तर पर रहा।
दिल्लीवासियों को मई की भीषण गर्मी से शनिवार को भी राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, राजधानी में शनिवार को भी तेज हवाएं और दिन में हल्की बारिश दर्ज की गई जिससे तापमान अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम था। जून के पहले हफ्ते में बारिश कम होने के साथ ही तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है।
बारिश और तेज हवाओं ने प्रदूषण का स्तर पर कम किया है जिससे दिल्ली की हवा बीते 230 दिनों में सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) शनिवार को 85 यानी 'संतोषजनक' स्तर पर रहा। यह बीते साल 8 अक्तूबर के बाद सबसे कम है तब एक्यूआई 80 दर्ज किया गया था। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
जून के पहले हफ्ते में गर्मी की वापसी
शनिवार को न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक, आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 38 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। गर्मी से मिली ये राहत का असर सोमवार से फीका पड़ना शुरू हो सकता है क्योंकि 4 जून तक तापमान धीरे-धीरे 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच तक पहुंच सकता है जो पूरे एकबार फिर शहर में भीषण गर्मी की वापसी का संकेत है।
शनिवार के लिए जारी किया गया था येलो अलर्ट
आपको बता दें कि शनिवार सुबह मौसम विभाग की ओर से बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया था। सभी वेदर स्टेशन में दोपहर ढाई बजे से साढ़े पांच बजे की बीच बारिश दर्ज की गई।
दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। खराब मौसम के वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली तीन फ्लाइट को लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया। ये फ्लाइट इंदौर से एयर इंडिया की एआई 2516, इंडिगो की लेह से 6ई 6430 फ्लाइट और अकासा एयर की बेंगलुरू से क्यूपी 1821 फ्लाइट शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।