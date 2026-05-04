तेज हवाओं और बारिश से 'कूल' हुई दिल्ली, काफी नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान; जानें अपने इलाके का हाल
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था, और अयानगर में 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.6 डिग्री नीचे था।
दिल्ली में रातभर हुई गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी साझा की है।
IMD के आंकड़ों के अनुसार, शहर के मुख्य केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.9 डिग्री कम है। वहीं, पालम में न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.7 डिग्री नीचे रहा, जबकि रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री कम है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है, और अयानगर में 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.6 डिग्री नीचे है।
सुबह तड़के तक जोरदार बारिश हुई
दिल्ली के कई इलाकों में देर रात से लेकर सुबह तड़के तक जोरदार बारिश हुई। सोमवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान सफदरजंग में लगभग 5.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पालम में भी लगभग 5.7 मिमी बारिश हुई। अन्य केंद्रों में, अयानगर में सबसे अधिक 13 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद लोधी रोड और रिज में 4-4 मिमी बारिश दर्ज की गई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता 106 के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के साथ 'मध्यम' श्रेणी में रही।
कैसी है दिल्ली की हवा?
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच AQI को 'गंभीर' माना जाता है।
सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि तेज हवाओं के कारण बड़े पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं, कमजोर या पुराने पेड़ उखड़ सकते हैं, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है। लोगों को सुरक्षित इमारतों में रहने, कमजोर ढांचों से दूर रहने और तेज हवाओं के दौरान खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी है।
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