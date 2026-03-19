काम की बात: सावधान! 20 और 21 मार्च को दिल्ली के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, पहले से ही स्टोर करके रख लें
पानी गुणवत्ता और सप्लाई सिस्टम को बेहतर करने के लिए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों (बीपीएस) एक नियमित रखरखाव प्रक्रिया है, जिसमें जलाशयों और पंपिंग सिस्टम में जमा गंदगी, सेडमेंट और अन्य अशुद्धियों को साफ किया जाता है।
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से गुरुवार को जानकारी दी है कि 20 मार्च और 21 मार्च को दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने कहा है कि भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों (बीपीएस) की वार्षिक सफाई और फ्लशिंग के वजह से सप्लाई प्रभावित होगी।
20 मार्च शुक्रवार को एएफ ब्लॉक, शालीमार बाग, बीसी ब्लॉक, शालीमार बाग, नरेला के सेक्टर ए-6 (पॉकेट 11 और 13) और सेक्टर ए-6 (पॉकेट 5) और रोहिणी सेक्टर 7 और 8 में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं 21 मार्च शनिवार को शालीमार बाग में बीबी (वेस्ट) ब्लॉक और बीजी 1 ब्लॉक में पानी नहीं आएगा।
पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें
दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें। दिल्ली जल बोर्ड ने इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और नागरिकों से सहयोग की अपील की है।
मदद के लिए इन नंबर पर करें संपर्क
किसी भी आपात स्थिति में पानी के टैंकर मंगाने के लिए जल बोर्ड के कंट्रोल रूम नंबर से 1916 पर संपर्क किया जा सकता है। इनके अलावा अशोक विहार वॉटर इमरजेंसी 011- 24306089, पश्चिम विहार वॉटर इमरजेंसी 011- 25274679, 25275259, 25275260, पंजाबी बाग वॉटर इमरजेंसी 011- 25223658 और होलम्बी वॉटर इमरजेंसी 011- 27700789, 27700474 पर मदद मांगी जा सकती है।
क्या है यूजीआर और बीपीएस?
आपको बता दें कि पानी गुणवत्ता और सप्लाई सिस्टम को बेहतर करने के लिए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों (बीपीएस) एक नियमित रखरखाव प्रक्रिया है, जिसमें जलाशयों और पंपिंग सिस्टम में जमा गंदगी, सेडमेंट और अन्य अशुद्धियों को साफ किया जाता है। रखरखाव की प्रक्रिया हर साल की जाती है जिससे पानी में बैक्टीरिया और अन्य प्रदूषकों की पनपने की संभावना को खत्म किया जाता है।
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