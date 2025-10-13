दिल्ली में दिवाली से पहले शुरू हो सकती है पानी बिल पर लेट फीस माफी योजना, 3 तरीके से ले सकेंगे लाभ

दिल्ली सरकार पानी के बिलों पर लेट फीस (एलपीएससी) की माफी योजना दिवाली से पहले शुरू कर सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पानी उपयोगकर्ताओं को सरकार की ओर से तीन माध्यम उपलब्ध कराए जाएंगे।

दिल्ली सरकार पानी के बिलों पर लेट फीस (एलपीएससी) की माफी योजना दिवाली से पहले शुरू कर सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पानी उपयोगकर्ताओं को सरकार की ओर से तीन माध्यम उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन सुविधा होगी। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करवाया है। जिन लोगों के बकाया बिल हैं, वह लेट फीस को छोड़कर बकाया राशि वेबसाइट पर ही जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कहीं चक्कर नहीं काटने होंगे। बता दें कि जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने 26 सितंबर को घोषणा की थी कि दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं के पानी के बकाया बिलों पर दिल्ली सरकार बड़ी राहत देगी।

31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को लेट फीस में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। वहीं 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक बकाया बिल जमा करने वालों को लेट फीस में 70 फीसदी की छूट मिलेगी। इस घोषणा के बाद से लोग योजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपना बकाया बिल लेट फीस माफी के साथ जमा कर सकें। इस योजना को अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू किया जाना था, लेकिन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में समय लगने के चलते इसमें देरी हुई।

जल बोर्ड के बिल भरने वाले सॉफ्यवेयर को इस योजना के अनुरूप अपग्रेड कर लिया गया है। इसलिए जल्द ही देरी शुल्क माफी योजना को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जल मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जल बोर्ड द्वारा शुरू की जा रही यह माफी योजना पहली और आखिरी होगी।

पांच फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ी राशि

दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी का बिल जमा नहीं करने पर पांच फीसदी का चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। यह ब्याज प्रत्येक बिल की अवधि के लिए होता है। इसकी वजह से अगर किसी ने 100 रुपये का बिल नहीं भरा तो वह एक साल में बढ़कर 178 रुपये हो जाता है। जल मंत्री ने इस ब्याज दर को घटाकर पांच से दो फीसदी करने की घोषणा बीते सितंबर माह में की थी। इससे एक साल तक 100 रुपये का बिल नहीं भरने पर यह राशि बढ़कर 130 रुपये ही होगी।

● 87,589 करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड का बिल बकाया है

● 80,463 करोड़ रुपये केवल पानी के बिल पर लेट फीस है

ये तीन विकल्प

1. जागरूकता कैंप : कॉलोनियों में जागरूकता कैंप लगेंगे, जहां बिल (लेट फीस के बिना) की जानकारी लेने के साथ घरेलू उपभोक्ता अपना बिल जमा करा सकेंगे।

2. जल बोर्ड ऑफिस : दिल्ली जल बोर्ड के नजदीकी ऑफिस में जाकर घरेलू उपभोक्ता लेट फीस के बिना बची हुई बिल राशि को जमा कर सकेंगे।