काम की बात: पानी के बकाया बिल पर दिल्लीवासियों को रेखा सरकार का बड़ा तोहफा, 100 फीसदी माफ होगा लेट पेमेंट चार्ज
दिल्ली सरकार ने पानी के बकाया बिल के भुगतान पर दिल्लीवासियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 'लेट पेमेंट सरचार्ज' माफी योजना की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है।
दिल्ली सरकार ने 'लेट पेमेंट सरचार्ज' माफी योजना की डेडलाइन को एकबार फिर आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने नई डेडलाइन 31 मार्च 2027 तय की है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने अपने 'एक्स' हैंडल पर यह जानकारी दी है। यानी अब 31 मार्च 2027 तक पानी का पूरा बिल जमा कराने वालों को देरी शुल्क (लेट पेमेंट सरचार्ज) पर 100 फीसदी छूट मिलेगी। आसान भाषा में समझे तो आपको केवल उतना ही पैसा देना है जितना आपने पानी इस्तेमाल किया है, उस पर लगा हुआ अतिरिक्त देरी शुल्क पूरी तरह माफ होगा।
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक्स पर लिखा ‘दिल्ली जल बोर्ड ने 100% लेट पेमेंट सरचार्ज छूट को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के कई परिवारों के लिए पानी का पुराना बिल सालों से चिंता का विषय बना रहता है। इसके जरिए उन्हें कुछ राहत के साथ अपनी इस चिंता को खत्म करने का मौका है। मूल राशि का भुगतान करें और पूरा देरी शुल्क (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफ कर दिया जाएगा। अगर आपका पानी का बिल बकाया है तो उसे बढ़ने न दें। मौके का फायदा उठाएं और बकाया चुकाएं। इसके साथ ही लेट पेमेंट सरचार्ज के बोझ से बचें।’
15 अगस्त थी डेडलाइन
आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 15 अगस्त आखिरी तारीख तय की गई थी। घरेलू के अलावा कॉमर्शियल पानी का बिल भरने वालों के लिए भी 15 तारीख रखी गई थी। मगर अब सरकार ने करीब 7 महीने से ज्यादा समय के लिए बढ़ाकर दिल्लीवासियों को राहत दी है।
पिछले साल शुरू की गई थी योजना
जल बोर्ड ने पिछले साल 14 अक्टूबर को बकाया बिल की वसूली के मकसद से लेट पेमेंट सरचार्ज योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को ही शामिल किया गया था। बाद में इसमें कमर्शियल कैटेगरी के उपभोक्ता भी शामिल किए गए।
अबतक कितने उपभोक्ता उठा चुके लाभ?
दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म्स पर हाल में जानकारी दी है कि अबतक इस योजना का लाभ 4.5 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ता और 11.4 हजार कॉमर्शियल उभोक्ता उठा चुके हैं।
क्या है दिल्ली सरकार का लक्ष्य?
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने हाल में बताया था कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य जल बोर्ड के 5,000 करोड़ रुपये के बकाया मूल बिल की वसूली करना है। इसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपये के लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट दी जा रही है।
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