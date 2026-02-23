Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली के बस अड्डों में जल्द एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं! वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट, ऑटोमेटेड टिकटिंग से होंगे लैस

Feb 23, 2026 01:11 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

परिवहन विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि 'आईएसबीटी की जमीन के हिस्से का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी करने की योजना है। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफे, ऑफिस, बजट होटल, छात्रों के लिए आवास विकसित किए जाएंगे। इससे सरकार के रेवन्यू में बढ़ोतरी तो होगी ही साथ ही यात्रियों को भी फायदा होगा।'

दिल्ली के बस अड्डों में जल्द एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं! वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट, ऑटोमेटेड टिकटिंग से होंगे लैस

दिल्ली के तीन अंतरराज्यीय बस अड्डों (आईएसबीटी) कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां का कायाकल्प होने जा रहा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (DTIDC) अगले महीने से इसरपर काम शुरू करने जा रहा है जिसे अगले 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। DTIDC अधिकारियों के मुताबिक, इस परियोजना पर लगभग 34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिनमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल मरम्मत की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजेर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एंट्री गेट पर RFID आधारित मॉनिटरिंग, रियल-टाइम जानकारी के लिए एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे।

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल ऑटोमेटेड टिकटिंग मशीनें लगाई जाएंगी। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए एस्केलेटर और ट्रैवलर्स (मूविंग वॉकवे) लगाए जाएंगे जिससे यात्रियों को ज्यादा पैदल न चलना पड़े। इनके अलावा बसे अड्डों के परिसर में ही नए फूड कोर्ट, क्लॉकरूम, बेबी फीडिंग और चेंजिंग एरिया के साथ-साथ शानदार वेटिंग लाउंज किए जाएंगे। यही नहीं बसों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। इसके साथ ही बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारा जाएगा।

यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधा

मालूम हो कि बीते साल मई में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ही इस परियोजना की जानकारी दी थी। अधिकारियों संग जुलाई में बैठक भी की थी जिसमें यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने के निर्देश दिए थे। दिल्ली सरकार राजधानी के तीनों अंतरराज्यीय बस अड्डों को इस तरह विकसित करना चाहती जिससे यहां आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह महसूस हो। सरकार का लक्ष्य है कि यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधा दी जाए।

वाहनों की भीड़भाड़ कम करने के लिए व्हीकल फ्री जोन, ऊंचे गलियारे और पैदल यात्रियों के लिए सुगम मार्ग बनाए जाएंगे। वहीं बस अड्डों के बाहर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम किया जाएगा। आने वाले वर्षों में इन टर्मिनलों से रोजाना लाखों यात्री सफर करेंगे। ऐसे में सरकार इन्हें इस तरह से विकसित कर रही है जिससे भविष्य में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक 7000 कक्षाएं होंगी AI इनेबल्ड
ये भी पढ़ें:चमकेंगी दिल्ली की सड़कें; CM ने दी 802 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी
ये भी पढ़ें:खुशखबरी! 7400 पुराने फ्लैट का कायाकल्प करने जा रही दिल्ली सरकार

कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू करने की तैयारी

परिवहन विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि 'आईएसबीटी की जमीन के हिस्से का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी करने की योजना है। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफे, ऑफिस, बजट होटल, छात्रों के लिए आवास विकसित किए जाएंगे। इससे सरकार के रेवन्यू में बढ़ोत्तरी तो होगी ही साथ ही यात्रियों को भी फायदा होगा।'

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Delhi Rekha Gupta

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।