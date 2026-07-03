हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक वीडियो! ध्रुव राठी के वीडियो पर HC सख्त, 15 दिन की ‘डेडलाइन’
यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक पुराने वीडियो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की शिकायत अपीलीय समिति को विशेष निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने समिति को 15 दिन के भीतर वीडियो पर फैसला लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की किसी भी तरह अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) को यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। यानी अब समिति को 15 दिन के अंदर फैसला करना होगा कि वीडियो को हटाया जाए या नहीं। याचिका में कहा गया है कि वीडियो कथित तौर पर हिंदू भावनाओं को आहत करती है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यह निर्देश वकील अमिता सचदेवा की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। याचिका में सचदेवा ने अपीलीय समिति को यह निर्देश देने की मांग कि की थी की वह वीडियो हटाने की उनकी मांग पर एक महीने के भीतर फैसला करे। उनका कहना था कि मामला बीते तीन महीने से लंबित है और वीडियो का कंटेट नुकसान पहुंचाने और भावनाओं को आहत करने वाला है।
कोर्ट ने दिखाई सख्ती
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा 'शिकायत अपीलीय समिति को 15 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आदेश की किसी भी तरह की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।' केंद्र की ओर से पेश होते हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और वकील अवश्रेया रूडी ने कहा कि वीडियो का कंटेट हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करता है और बर्दाश्त की सीमा से बाहर है।
उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि इंटरमीडियरी को खुद ही वीडियो हटा लेना चाहिए या फिर कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हटा लेना चाहिए। वहीं मामले पर गूगल की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपील शिकायत अपीलीय समिति के पास लंबित है और प्लेटफॉर्म की ओर से पहले ही जवाब दाखिल किया जा चुका है।
सचदेवा के और क्या-क्या आरोप?
वकील अमिता सचदेवा ने अपनी याचिका में कहा है कि वीडियो में सनातन धर्म का अपमान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वीडियो के कंटेट में हिंदू धर्मग्रंथों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि वीडियो हिंदू विरोधी है और अशांति फैलाने वाला है। सचदेवा ने हाई कोर्ट के अलावा ट्रायल कोर्ट में भी शिकायत दर्ज करवाई हुई है जिसमें ध्रुव राठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
वीडियो में क्या आपत्तिजनक?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक राठी के 21 मार्च के वीडियो का टाइटल 'क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं? केरल स्टोरी 2 का पर्दाफाश' है। वीडियो में हिंदू धर्मग्रंथों में खान-पान की आदतों का जिक्र किया गया है। वीडियो में हिंदू-देवताओं के मांस खाने का जिक्र किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।