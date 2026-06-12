CBSE 12th OSM मामला: रि-इवैल्यूशन पोर्टल खुलेगा या नहीं? दिल्ली HC में हुई सुनवाई; क्या बोले जज?
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएससी का रि-इवैल्यूशन पोर्टल दोबारा खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि पोर्टल को दोबारा नहीं खोला जा सकता क्योंकि इससे 17 लाख से ज्यादा छात्रों पर असर पड़ेगा।
सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 12वीं कक्षा के लिए वेरिफिकेशन और री-इवैल्युएशन पोर्टल को खोलने से इनकार कर दिया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और कमियों के बारे में बताया गया है। इसी याचिका पर कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार किया है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को एनएसयूआई की याचिका पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की वेकेशन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान बेंच ने कहा कि पोर्टल को फिर से खोलने से इवैल्युएशन की पूरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है और फाइनल रिजल्ट और कॉलेज में एडिमशन का इंतजार कर रहे 17 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हो सकते हैं।
सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?
वहीं सीबीएसई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि अगर पोर्टल को फिर से रिफिकेशन और री-इवैल्युएशन के लिए खोला जाता है तो इससे लाखों छात्रों के फाइनल रिजल्ट में देरी होगी और साथ ही उनके अंडरग्रेजुएट एडमिशन पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
केंद्र और सीबीएसई से मांगा था जवाब
आपको बता दें कि इससे पहले 8 जून को बेंच ने एनएसयूआई की जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार और सीबीएसई को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और मामले की सुनवाई आज के लिए तय की थी। याचिका में प्रभावित छात्रों के लिए इसे एक महीने तक खुला रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया। याचिका में कहा गया है कि ओएसएम की निष्पक्षता, निरंतरता और विश्वसनीयता को लेकर पैरेंट्स भी चिंतित हैं और छात्रों पर तो इसका असर पड़ा ही है। याचिका में यह भी कहा गया कि डिजिटल मार्किंग के नाम पर छात्रों के रिजल्ट के साथ खिलवाड़ किया गया।
ओएसएम पर उठे चुके कई सवाल
छात्रों ने ओएसएम सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छात्रों का कहना है कि नए सिस्टम के आने से उनका भविष्य दांव पर लगा गया है। आपको बता दें कि यह डिजिटल इवैल्युएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की आंसर शीट को चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
ओएसएम सिस्टम को लागू करने को लेकर सीधा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस की ओर से ओएसएम सिस्टम में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रधान से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि ओएसएम सिस्टम को बिना किसी तैयारी के ही लागू कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।