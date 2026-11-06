रेस कोर्स मस्जिद की बिजली-पानी कनेक्शन बिना नोटिस काटने पर दिल्ली HC सख्त, NDMC से मांगा जवाब
कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब मांगते हुए कहा कि बिना नोटिस जारी किए बिजली कनेक्शन कैसे काट दिया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में तय की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद की बिजली और पानी बिना नोटिस काटे जाने पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) से जवाब मांगा है। रेस कोर्स मस्जिद के इमाम ने कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें धार्मिक स्थल की बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई है। यह मस्जिद लुटियंस दिल्ली की उस जगह पर मौजूद है जिसकी जमीन को हाल में केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में लिया है।
जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस रेनू भटनागर की बेंच ने मोहम्मद हारून की याचिका पर एनडीएमसी को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 15 अक्तूबर को सिंगल बेंच ने बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने को लेकर हारून की अपील को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब मांगते हुए कहा कि बिना नोटिस जारी किए बिजली कनेक्शन कैसे काट दिया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में तय की है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने दलील दी कि मस्जिद वक्त की संपत्ति है और बिना किसी नोटिस या तय प्रक्रिया के बिजली और पानी की आपूर्ति अचानक काट दी गई। वकील ने कहा है कि बिजली और पानी संविधान के आर्टिकल 21 के तहत बुनियादी जरूरतें हैं तो ऐसे में कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना कनेक्शन नहीं काटा जा सकता।
उन्होंने दलील दी कि यह कार्रवाई कथित तौर पर हाई कोर्ट के आदेश के तहत थी जिसमें आसपास की झुग्गी-बस्तियों को गिराने के लिए कहा गया था लेकिन मस्जिद कभी भी इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं थी। सिंगल बेंच जज ने गलत फैसला सुनाया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त इमाम का मस्जिद परिसर पर अपना कोई अधिकार नहीं।
याचिका में कहा गया है कि सिंगल बेंच का फैसला प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण, गलत धारणा पर आधारित और कानून की दृष्टि से पूरी तरह टिकने योग्य नहीं है।
आपको बता दें कि 7 अक्तूबर को मस्जिद के आस-पास झुग्गी-बस्तियों को गिराने के दौरान रेस कोर्स मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी गई थी। यह कनेक्शन बिना किसी नोटिस या सूचना के काटे गए थे।
याचिका में कहा गया है कि मस्जिद के बिजली और पानी के कनेक्शन को लेकर किसी भी तरह का डिस्कनेक्शन आदेश, बकाया राशि, चोरी का आरोप या कानूनी उल्लंघन सामने नहीं आया।
याचिका में आगे कहा गया है कि 'एनडीएमसी ने याचिकाकर्ता के मौजूदा बिजली कनेक्शन को अचानक और मनामने तरीके से काट दिया। इस कार्रवाई से पहले याचिकाकर्ता को कोई सूचना तक नहीं दी गई और न ही कोई नोटिस। इसके अलावा न ही सुनवाई का मौका दिया।'
आपको बता दें कि 29 अक्तूबर को हाई कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड परिसर में स्थित रेस कोर्स मस्जिद में नमाजियों को जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं केंद्र ने आश्वासन दिया कि फिलहाल मस्जिद पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्र ने जून में जयपुर पोलो ग्राउंड और अगस्त में उससे सटे दिल्ली रेस क्लब को अपने कब्जे में ले लिया था।
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