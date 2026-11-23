PG खाली न करने के विवाद में दिल्ली HC ने सुनाया अहम फैसला, साफ की पूरी तस्वीर
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पीजी आवास लीज के बजाय लाइसेंस की प्रकृति, इस पर दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास की व्यवस्था लीज (पट्टे) की तुलना में लाइसेंस के ज्यादा करीब है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसमें रहने वाले व्यक्ति को केवल किसी विशेष कमरे या जगह का इस्तेमाल करने की अनुमति होती है, जबकि पूरी जगह का प्रबंधन और नियंत्रण मालिक के पास ही रहता है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि ऐसी व्यवस्था में लाइसेंसी (अनुमति प्राप्त व्यक्ति) के तौर पर रहने वाला व्यक्ति दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। साथ ही लाइसेंस खत्म होने पर उसे वह जगह खाली करनी होगी।
अपील खारिज करते हुए क्या बोली कोर्ट?
पीठ ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज करते हुए की। महिला ने उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पीजी संचालक के पक्ष में जगह का कब्जा सौंपने का फैसला सुनाया गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अपीलकर्ता (महिला) ने प्रतिवादी द्वारा संचालित पीजी सुविधा में रहना शुरू किया, जो महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए थी। इस सुविधा में ऐसे कमरे थे जिनमें दो-दो बिस्तर थे, जो अलग-अलग लोगों को आवंटित किए गए।
आरोप है कि किराया देना बंद किया
पीजी संचालक के अनुसार नवंबर 2021 में अपीलकर्ता को साझा कमरे में एक बिस्तर आवंटित किया गया, लेकिन बाद में उसने दूसरे बिस्तर पर किसी और व्यक्ति को रहने देने से मना कर दिया। आरोप है कि उसने किराया देना बंद कर दिया, अन्य लोगों के साथ झगड़ा किया और रहने का अधिकार खत्म होने के बावजूद जगह खाली करने से इनकार किया। इसके बाद संचालक ने जगह का कब्जा वापस पाने, बकाया किराया वसूलने और अन्य राहतों के लिए एक दीवानी मुकदमा (सिविल सूट) दायर किया।
कब्जा वापस दिलाने का फैसला
अपीलकर्ता ने संचालक के मालिकाना हक पर सवाल उठाया और दावा किया कि उसने शुरू में संपत्ति के केयरटेकर के साथ मौखिक रूप से किराये का समझौता किया। उसने यह भी दावा किया कि उसने एक सादे कागज पर हुए समझौते के तहत संपत्ति में दो कमरे खरीदने के लिए संचालक को 2 लाख रुपये दिए। सत्र अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा दी गई स्वीकारोक्तियों के आधार पर कब्जा वापस दिलाने का फैसला सुनाया।
पहले के फैसले को भी बरकरार रखा
पहली अपीलीय अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद महिला ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा पहले के एक दीवानी मुकदमे में दिए गए बयानों पर भी गौर किया, जिसमें उसने पीजी संचालक और उसके पति को उस परिसर का मालिक माना था। पीठ ने कहा कि पहले की कानूनी कार्यवाही में दिए गए बयानों को फैसला सुनाते समय ध्यान में रखा जा सकता है, बशर्ते वे बयान स्पष्ट और बिना किसी संदेह के हों। पीठ ने दूसरी अपील खारिज कर दी।
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