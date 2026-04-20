जस्टिस स्वर्ण कांता ने केजरीवाल विवाद के बीच इस मामले से खुद को किया अलग, अब दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
बालियान और अन्य लोगों पर फरार गैंगेस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे एक संगठित अपराध गिरोह से जुड़े मामले में आरोपपत्र दायर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बालियान के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की हुई है।
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सोमवार को पूर्व आप विधायक नरेश बालियान से जुड़े मकोका केस की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस शर्मा ने बताया है कि मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को एक अलग बेंच करेगी। बालियान इस मामले में नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग की है। जिसपर आज शाम साढ़े चार बजे फैसला आएगा।
4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था
बालियान और अन्य लोगों पर फरार गैंगेस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे एक संगठित अपराध गिरोह से जुड़े मामले में आरोपपत्र दायर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बालियान के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की हुई है। बालियान को 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
15 जनवरी को खारिज हुई थी जमानत याचिका
15 जनवरी, 2025 को, ट्रायल कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने बाल्यान की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता और संगवान के नेतृत्व वाले संगठित अपराध गिरोह के बीच संबंध को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत हैं। वहीं बालियान के वकील का कहना है कि मकोका लगाने का औचित्य नहीं है और इसके साथ ही याचिकाकर्ता का कपिल सांगवान और उसके गिरोह से कोई संबंध नहीं है।
जबरन वसूली के एक मामले में जमानत मिल गई थी
गौरतलब है कि बालियान को इससे पहले 4 दिसंबर, 2025 को जबरन वसूली के एक मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें मकोका मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।
दिल्ली पुलिस को लगाई थी फटकार
जस्टिस शर्मा ने 13 मार्च को इस मामले की जांच में देरी को लेकर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस को इस मामले की जांच तेजी से पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि आरोपी साल 2024 से ही जेल में बंद है। कोर्ट ने जांच की लंबी अवधि पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर यह कब तक जारी रहेगी? कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि जांच इसी तरह खिंचती रही, तो आरोपों पर सुनवाई कब शुरू होगी।
क्या है मकोका एक्ट?
मकोका एक्ट महाराष्ट्र सरकार ने साल 1999 में बनाया था। इसका पूरा नाम 'महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट' है। मकोका का मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना है। यह कानून महाराष्ट्र के साथ-साथ दिल्ली में भी लागू है। यह कानून संगठित अपराध, अंडरवर्ल्ड और रंगदारी जैसे अवैध वित्तीय लाभ वाले अपराधों पर लागू होता है। मकोका लगने के बाद अपराधी की राह मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें जमानत के प्रावधान बेहद सख्त हैं।
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