HC ने ठुकराई पुलिस की अपील, 2020 दिल्ली दंगा केस में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत बरकरार
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत देने वाली स्पेशल कोर्ट का आदेश विपरीत और कानून के खिलाफ था। इसमें अपराध की गंभीरता और उन सबूतों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिनमें बताया गया है कि हिंसा उसकी और अन्य आरोपियों द्वारा रची गई साजिश के बाद भड़की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली दंगा 2020 के मामले में एक स्पेशल कोर्ट द्वारा कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस नवीन चावला और रविंदर दुदेजा की डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इशरत को जमानत दिए हुए 4 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे यह कहा जा सके कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी अर्जी में तर्क दिया था कि स्पेशल कोर्ट ने उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए सबूतों और बयानों को नजरअंदाज कर दिया था।
पुलिस ने जमानत के विरोध में क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत देने वाली स्पेशल कोर्ट का आदेश विपरीत और कानून के खिलाफ था। इसमें अपराध की गंभीरता और उन सबूतों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिनमें बताया गया है कि हिंसा उसकी और अन्य आरोपियों द्वारा रची गई साजिश के बाद भड़की थी।
अपील में कहा गया है कि निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि इन दंगों में कई लोगों की जान चली गई थी। इस दंगे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया था और राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डालने के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया था। इन घटनाओं का प्रभाव मात्र कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रहकर व्यापक जनमानस तक फैला हुआ था। अपील में तर्क दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा आयोजित विघटनकारी चक्का-जाम एक आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में आता है।
साल 2020 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का मानना है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों में इशरत जहां की भूमिका मुख्य साजिशकर्ता के रूप में थी। जहां को इस आरोप में साल 2020 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था मगर पर्याप्त सबूत न होने के वजह से स्पेशल कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। इशरत और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा था?
स्पेशल कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा था कि इशरत किसी भी ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं हैं जिसने दंगा भड़काया, चक्का-जाम या फिर न ही वे ऐसे किसी व्हट्सएप ग्रुप से जुड़ी थीं जिसमें षड्यंत्र रचा गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। ये हिंसा संशोधित नगारिकता कानून (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।
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