सेलिना के भाई की हिरासत का मामला; बहन के बजाय पत्नी को चुना, HC ने बंद की सुनवाई
कोर्ट ने ये भी साफ किया कि विक्रांत जेटली की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी इंडियन अथॉरिटी की है। हाई कोर्ट सेलिना जेटली की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए सही कानूनी मदद की मांग की थी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली सितंबर 2024 से यूएई की हिरासत में हैं। सेलिना ने भाई की हिरासत को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेलिना की याचिका का निपटारा कर दिया है। याचिका पर सुनवाई बंद करने के साथ ही, कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वे रिटायर्ड मेजर विक्रांत को कानूनी मदद देना जारी रखें।
कोर्ट ने सेलिना के वकील को ये भी बताया कि रिटायर्ड मेजर विक्रांत की गिरफ्तारी से लेकर अबतक भारतीय दूतावास कुल 9 बार बातचीत कर चुका है। इसके साथ ही विक्रांत ने कहा है कि उनके कानूनी मामलों से जुड़े सभी फैसले बहन नहीं बल्कि उनकी पत्नी चारुल जेटली से परामर्श के बाद लिए जाएं। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सेलिना जेटली के वकील से पूछा, ‘अब आपके पास क्या अधिकार बचता है?’
दूतावास ने उनसे नौ बार बातचीत की है
कोर्ट ने कहा, ‘रिकॉर्ड में यह बात सामने आई है कि विदेश मंत्रालय विक्रांत जेटली के साथ लगातार संपर्क में है। यह भी प्रतीत होता है कि काउंसलर एक्सेस भी मिल गया है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने उनसे 9 बार बातचीत की है। ऐसे में याचिका को लंबित रखने की कोई वजह नहीं बनती है। कैद में रखे गए जेटली को कानून के तहत केंद्र की ओर से हर संभव मदद दी जाए।’
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत के समक्ष कुछ जानकारी सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की और कहा कि 18 फरवरी को हुई हालिया राजनयिक मुलाकात में विक्रांत जेटली ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह नहीं चाहते कि कोई लॉ फर्म उनका प्रतिनिधित्व करे और उन्होंने यूएई स्थित एक फर्म की नि:शुल्क सेवाएं लेने के अपनी बहन के सुझाव को भी ठुकरा दिया।
देखभाल की जिम्मेदारी इंडियन अथॉरिटी की
कोर्ट ने ये भी साफ किया कि विक्रांत जेटली की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी इंडियन अथॉरिटी की है। हाई कोर्ट सेलिना जेटली की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए सही कानूनी मदद की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उनके भाई को 6 सितंबर, 2024 से यूएई में 'गैरकानूनी तरीके से अगवा कर कैद में रखा गया' है। याचिका में कहा गया था वह मैटीटी ग्रुप में कार्यरत था, जो व्यापार, परामर्श और जोखिम प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है।
संतोषजनक जवाब न मिलने पर HC का रुख
इस मामले में उन्होंने यूएई स्थित भारतीय दूतावास, केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
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