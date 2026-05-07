दिल्ली बनेगी और भी हरी, कोने-कोने में रोपे जाएंगे 5 लाख पौधे; 1,060 ठिकाने तय
पौधे लगाने के इस अभियान के जून में शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान देशी और पर्यावरण के अनुकूल पौधों प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पर्यावरण को लंबे समय तक फायदे मिल सके। ये पौधे दिल्ली की जलवायु और आबोहवा में लंबे सयय तक टिक सकेंगे।
वन विभाग दिल्ली में जून महीने में पांच लाख से ज्यादा पौधे लगाने की तैयारी में है। ग्रीन एक्शन प्लान 2026-27 के तहत राजधानी को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अबतक पौधे लगाने के लिए 1,060 इलाकों की पहचान कर ली गई है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इन पौधों को लगाया जाएगा और वन विभाग इस पूरे अभियान की निगरानी करेगा। ऐसे इलाकों में पौधे लगाए जाएंगे जहां पिछले कुछ वर्षों में तेजी से शहरीकरण हुआ है और खुले स्थान सिकुड़ गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पौधे किन जगहों पर लगाए जा सकते हैं इसके लिए अलग-अलग जगहों की पहचान की जा रही है। 7 मई तक, अलग-अलग एजेंसियों और विभागों ने शहर भर में हरियाली बढ़ाने के लिए 1,060 जगहों की पहचान की है। अधिकारी ने बताया कि इन जगहों में सड़कों के किनारे के क्षेत्र, संस्थान और खाली सार्वजनिक स्थान शामिल हैं।
पर्यावरण को लंबे समय तक फायदे मिल सके
पौधे लगाने के इस अभियान के जून में शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान देशी और पर्यावरण के अनुकूल पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पर्यावरण को लंबे समय तक फायदे मिल सके। ये पौधे दिल्ली की जलवायु और आबोहवा में लंबे सयय तक टिक सकेंगे।
एक "ग्रीन वॉर रूम" भी तैयार किया जाएगा
इस अभियान की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए निगरानी करने के लिए एक "ग्रीन वॉर रूम" भी तैयार किया जाएगा। इसके जरिए पौधे लगाने, अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और पौधे लगाने के बाद कितने पौधे खराब हुए इसका पता लगाया जा सकेगा।
दिल्लीवासियों को होगा ये फायदा
अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाना और प्रदूषण और शहर के बढ़ते तापमान से निपटने के प्रयासों को मजबूत करना है, विशेष रूप से गर्मियों के उन महीनों के दौरान जब राजधानी में भीषण गर्मी पड़ती है।
पूरी दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य
आपको बता दें कि ग्रीन एक्शन प्लान के तहत, इस सीजन के लिए पूरी दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल पौधों में से 50 लाख का वृक्षारोपण 20 सरकारी एजेंसियां करेंगी, जबकि अन्य 20 लाख पौधे वन विभाग द्वारा आम लोगों को निशुल्क दिए जाएंगे ताकि वे भी इस अभियान का हिस्सा बन सकें। यह अभियान जून में बड़े पैमाने पर शुरू होगा, जिसमें 22 विभिन्न विभाग मिलकर काम करेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि समाज का हर वर्ग दिल्ली की हवा को साफ करने का भागीदार बने।
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