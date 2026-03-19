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DL से बर्थ सर्टिफिकेट तक, जल्द WhatsApp पर ही मिलेंगी दिल्ली सरकार की 65 सर्विस

Mar 19, 2026 11:31 pm ISTएएनआई पीटीआई, नई दिल्ली
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खास बात ये है कि डिजिटल गवर्नेंस के इस मॉडल से लोगों को संबंधित विभाग के दफ्तर में बार-बार जाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को रियल टाइम में ही जरूरी जानकारी मिलती रहेंगी और साथ ही तय समय सीमा के भीतर उनका काम पूरा किया भी हो जाएगा।

DL से बर्थ सर्टिफिकेट तक, जल्द WhatsApp पर ही मिलेंगी दिल्ली सरकार की 65 सर्विस

दिल्ली में जाति, आय प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी 65 सरकारी सर्विस जल्द व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी। एक अधिकारी के मुताबिक सरकार अगले महीने से दिल्लीवासियों को ये सहुलियत दे सकती है। बजट सत्र के बाद इन सर्विस को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम इस्तेमाल करने में बहुत सरल होगा और 24 घंटे काम करेगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा।

अधिकारी के मुताबिक इसका उद्देश्य आम जनता तक बिना किसी परेशानी सरकारी सर्विस की पहुंचाना है। एआई चैटबॉट्स और व्हाट्सएप डायनेमिक फ्लो की मदद से व्हाट्सएप पर ही यूजर्स आवेदन कर सकेंगे साथ ही जरूरी सूचनाएं पा सकेंगे और सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकेंगे।

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दफ्तर में बार-बार जाने की झंझट से छुटकारा

अधिकारी के मुताबिक इस सर्विस से लोगों तक सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी जिससे वे दिन रात कभी भी इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। यह सेवा 24 घंटे काम करेगी। खास बात ये है कि डिजिटल गवर्नेंस के इस मॉडल से लोगों को संबंधित विभाग के दफ्तर में बार-बार जाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को रियल टाइम में ही जरूरी जानकारी मिलती रहेंगी और साथ ही तय समय सीमा के भीतर उनका काम पूरा किया भी हो जाएगा।

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आईटी विभाग एक डैशबोर्ड तैयार कर रहा

अधिकारियों के मुताबिक राजस्व, परिवहन, सामाजिक कल्याण और अन्य विभागों की 65 सर्विस जो कि सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं वह अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध होंगी। दिल्ली सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग एक डैशबोर्ड तैयार कर रहा है जिसके जरिए आवेदनों की रियल टाइम में निगरानी, प्रबंधन और तय समयसीमा के भीतर निपटान सुनिश्चत होगा।

Mohit

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मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


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मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


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हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


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एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


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