दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! रेखा सरकार बनाने जा रही 'पीएम एकता मॉल', जानें क्यों है खास?
मॉल के निर्माण और संचालन में स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने मॉल के डिजाइन के लिए अनुभवी सलाहकार को नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
दिल्ली सरकार राजधानी में पीएम एक्त मॉल बनाने की तैयारी कर रही है। मॉल में दिल्ली सहित अन्य राज्यों के पारंपरिक प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मॉल का निर्माण 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODP)' योजना के तहत किया जाएगा। इससे स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।
मॉल के निर्माण और संचालन में स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने मॉल के आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए अनुभवी सलाहकार को नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
जगह की तलाश की जा रही
अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में मॉल के लिए जगह की तलाश की जा रही है। कुछ जगहों पर विचार किया जा रहा है जिनमें दिल्ली आईएनए, मजनू का टीला और पीतमपुरा जैसे एरिया शामिल हैं। सरकार ऐसी जगह को चुनने पर विचार कर रही है जहां पैदल चलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो और जो पर्यटन के लिहाज से अच्छी हो।
मॉल में क्या-क्या होगा खास?
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में प्रस्तावित इस मॉल में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36 स्थान होंगे, जहां जीआई-टैग वाली प्रोडक्ट्स के साथ-साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हस्तशिल्प प्रोडक्ट्स शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है। प्रस्तावित मॉल 1,200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा और इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों, प्रदर्शनियों, शिखर सम्मेलनों और फूड कोर्ट जैसी मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी।
बजट आवंटित कर चुकी केंद्र सरकार
आपको बता दें कि केंद्र सरकार 'पीएम एकता मॉल' स्थापित करने के लिए पहले ही 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धन आवंटित कर चुकी है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों में पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) बनाने करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। मॉल विविधता में एकता का प्रतीक के तौर पर स्थापित किए जाने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान को बढ़ावा देंगे।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
