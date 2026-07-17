काम की बात: दिल्ली में अब इतनी सालाना आय वालों को भी मिलेगा राशन कार्ड, जानिए क्या आप कर सकेंगे अप्लाई?
दिल्ली में राशनकार्ड बनवाने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में सालाना आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। जानिए अब कितनी सालाना आय वाले भी राशनकार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड की सालाना आय सीमा को 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया है। सरकार के इस कदम का मकसद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के तहत मिलने वाले सब्सिडी आधारित अनाज को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है।
दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 13 जुलाई को दिल्ली खाद्य सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2026 को नोटिफाई कर दिया है। दिल्ली खाद्य सुरक्षा (संशोधन) के नियम 3 में किए गए संशोधन के मुताबिक, ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक है उन्हें पात्र परिवार मानते हुए प्राथमिकता वाले परिवार की कैटगिरी में शामिल किया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया धीमी
पहले सालाना आय सीमा 1.2 लाख रुपये थी। विभाग ने राशन कार्ड के नए आवेदन के लिए पहले से प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया मई से चल रही है लेकिन सालाना आय के मानदंडों को लेकर असमंजस की स्थिति के चलते प्रक्रिया धीमी रही है।
सालाना आय बढ़ने के बाद अब आएगी तेजी?
दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 'आवेदन की प्रक्रिया में अब तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि अब सालाना आय को दोगुना से ज्यादा कर दिया गया है। इसका मतलब 25 हजार से ज्यादा कमाने वाले और पात्रता के अन्य नियमों को पूरा करने वाले राशन कार्ड पाने के हकदार होंगे।'
2.3 लाख राशन कार्डधारक लिस्ट से हटाए गए
आपको बता दें कि हाल में दिल्ली में अपात्र राशन कार्डधारकों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान किया गया था। इस दौरान 2.3 लाख राशन कार्डधारक ऐसे पाए गए जो कि पात्रता के नियमों को पूरा नहीं कर रहे थे। सरकार ने इन सभी के राशन कार्ड को रद्द कर दिया था।
कार्ड रद्द किए जाने पर सरकार ने क्या वजह बताई?
अधिकारियों के मुताबिक, सत्यापन अभियान के दौरान पाया गया कि 1.44 लाख लाभार्थी ऐसे थे जिनकी सालाना आय सीमा से ज्यादा थी तो वहीं 35,800 कार्डधारक अपने हिस्से का हर महीने वाला राशन ले ही नहीं रहे थे। इसके अलावा 29,580 कार्डधारक ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी जबकि वे लिस्ट में शामिल थे। यही नहीं सत्यापन के दौरान 23,394 राशनकार्ड डुप्लीकेट पाए गए।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल में एलान किया है कि दिल्ली सरकार इस साल 2 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी।
‘स्मार्ट-PDS’ प्रोजेक्ट लागू करने की भी तैयारी
राशन वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार स्मार्ट तकनीक का सहारा लेने जा रही है। सरकार 'स्मार्ट-PDS' (Smart-PDS) प्रोजेक्ट को लागू करने जा रही है। इसके तहत राशन वितरण की जानकारी से लेकर राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने और हटाने की सुविधा ऑनलाइन भी मिलेगी। इससे राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाएं और अनाज का वितरण पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। राशन की दुकान पर राशन पहुंचा या नहीं ये पता करने के लिए बार-बार चक्कर लगाने की झंझट से भी मुक्ति मिलेगी।
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