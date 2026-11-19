बच्चों का तनाव कम करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, EHSAAS पॉलिसी की शुरुआत
दिल्ली सरकार ने बच्चों और युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य पॉलिसी पेश की है। इसके जरिए अकेले और तनाव से बाहर निकाले जाएंगे।
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बच्चों और युवाओं के मानसिक भावानात्मक स्वास्थय को बेहतर बनाने के लिए 'एहसास' ( EHSAAS 2026) पॉलिसी को लॉन्च किया है। पॉलिसी का मकसद बच्चों और युवाओं के भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि छात्रों को भावानात्मक सहारा देने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
सूद ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक स्कूल के छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की थी जिसे गंभीरता से लिया और एक पॉलिसी तैयार करने के उन्होंने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को पत्र लिखा और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि बच्चे कई बार अकेला और अलग महसूस करते हैं क्योंकि परविार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिजन अपने काम में व्यस्त रहते हैं। दूसरी ओर छात्रों पर अभिभावकों की उम्मीदों को लेकर पढ़ाई और करियर बनाने का दबाव रहता है।
सूद ने कहा ‘लोग अक्सर मेंटल हेल्थ पर बात करने से कतराते हैं लेकिन हमने यह कार्यक्रम इसलिए रखा है ताकि सभी तक यह संदेश पहुंचे कि इसपर बात करना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है।’
बच्चों को मिलेगा नया माहौल
इस पॉलिसी का मकसद ऐसा ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चे बिना किसी डर या झिझक के अपनी भावनाओं को खुलकर सामने रख सकें और मदद मांग सकें।
इस पॉलिसी में सीएम श्री स्कूल, सरकारी और सरकारी मदद प्राप्त स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट स्कूल और दिव्यांग बच्चों से जुड़े संस्थान भी शामिल होंगे। इसके अलावा पॉलिसी में 29 साल तक के युवा भी जुड़ सकेंगे जो अब औपचारिक शिक्षा से बाहर हैं।
पॉलिसी में क्या खास?
इस पॉलिसी के तहत बच्चों के साथ रोज समय बिताने वाले टीचरों, स्कूल के अन्य कर्मचारी और ट्रांसपोर्ट स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वे बच्चों में होने वाले मानसिक बदलाव को समझ सकें। साथ ही, उन्हें ऐसी हैंडबुक की जाएंगी जिनमें आसान सवाल, प्रैक्टिस और एक्टिविटीज होंगी जिससे वे बच्चों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें।
और क्या मकसद
इसके अलावा इस पहल का मकसद पढ़ाई को सिर्फ अच्छे नंबर और एग्जाम तक ही सीमित न रखकर, बच्चों और युवाओं को मेंटल तौर पर मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर बनाना है। आपको बता दें कि पॉलिसी लॉन्च के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद थे। सीएमओ दिल्ली के मुताबिक, छात्रों और युवाओं के लिए इस पॉलिसी के तहत 24×7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की सुविधा मिलेगी जिसके जरिए हर छात्र को जरूरत पड़ने पर देखभाल और मार्गदर्शन मिलेगा।
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