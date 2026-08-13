सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों से मिलेगी मुक्ति? योजना पर काम कर रही रेखा सरकार; क्या तैयारी?
दिल्ली विधानसभा में आवार गायों को लेकर चर्चा हुई। सरकार आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए तरीके तलाश रही है और योजना पर काम चल रहा है।
दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों पर खुले में घूमने वाली अवारा गायों की समस्या से निपटने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई। विधायक श्याम शर्मा ने दिल्ली विधानसभा में नियम 280 के जरिए दिल्ली में बढ़ती आवारा और बेसहारा गायों की गंभीर समस्या को सदन के सामने रखा। उन्होंने बताया कि आवारा गायों के वजह से ट्रैफिक जाम लगता है और साथ ही लोगों की जान को भी खतरा होता है।
विधानसभा में चर्चा के दौरान श्याम शर्मा ने सड़कों पर मिलने वाली आवारा गायों का पता लगाकर उन्हें दूसरी जगह भेजने और गौशालाएं बनाने की भी मांग की।
अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने किरारी, घोघा और भलस्वा में जमीन की पहचान की है। इस समस्या से निपटने के लिए इन जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। घोघा और भलस्वा में प्रोसेसिंग प्लांट पर पहले से काम चल रहा है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम योजना तैयार नहीं की गई है।
अब अगले हफ्ते बैठक होने की उम्मीद
अधिकारियों के मुताबिक इस मुद्दे पर चर्चा और आगे की कार्रवाई के लिए अब अगले हफ्ते विधानसभा की एमसीडी की समिति की बैठक होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस हफ्ते नगर निगम एक अलग बैठक भी कर सकता है।
सीएम ने किया था एलान
आपको बता दें कि मार्च में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गायों की देखभाल और 10 आधुनिक गौशालाएं बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली सरकार का विकास विभाग पशुपालन निदेशालय के जरिए गायों की देखभाल करता है और मान्यता प्राप्त गौशालाओं (गोसदन) की देखरेख करता है। मौजूदा समय में सरकार 110 एकड़ में फैले पांच गोसदन की देखरेख कर रही है जिनमें 23 हजार से ज्यादा आवारा पशु की देखभाल की जा सकती है।
क्या कहते हैं आंकड़ें?
एमसीडी आंकड़ों के मुताबिक, हर दिन लगभग 1,500 टन बिना प्रोसेस किया हुआ कचरा निकलता है जिसमे से 200 टन ही प्रोसेस किया जाता है। बाकी कचरा यमुना में फेंक दिया जाता है। फिलहाल दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की नांगली डेयरी में मवेशियों के कचरे को प्रोसेस करने की सुविधा है। यहां से ही 200 टन कचरा प्रोसेस किया जाता है।
अधिकारियों के मुताबिक, एमसीडी ने दिल्ली में अलग-अलग जगह और डेयरी कॉलोनियों में अलग-अलग क्षमता वाले कचरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा है। घोघा, गोयला और इंदिरा पार्क में प्रति दिन 200 टन क्षमता वाले प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। गाजीपुर डेयरी में प्रतिदिन 300 टन और भलस्वा डेयरी में प्रतिदिन 125 टन क्षमता वाले प्लांट लगाए जाएंगे। इनके अलावा अन्य प्लांट मसूदपुर डेयरी, रोहिणी के इंदिरा कैंप, खजूरी स्थित श्री राम कॉलोनी और सरिता विहार में लगाए जाएंगे जिनकी क्षमता 50 से 100 टन प्रति दिन होगी।
अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में लगभग 1,27,000 मवेशी हो सकते हैं इनमें 84,000 मवेशी कानूनी मान्यता प्राप्त डेयरी कॉलोनियों में रखे गए हैं। सरकारी गौशालाओं में 23,980 मवेशी तो प्राइवेट गौशालाओं में 21,000 मवेशी हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।