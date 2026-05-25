काम की बात: खर्च की नो टेंशन! दिल्ली सरकार इन्हें दे सकती है 13 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर; चल रही तैयारी
मौजूदा समय में समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र दिव्यांग को हर महीने 2,500 रुपये की मदद दी जाती है। दिल्ली परिवहन निगम दृष्टिबाधित यात्रियों को फ्री बस सेवा देता है जबकि 100 फीसदी दृष्टिबाधित यात्रियों के अटेंडेंट को रियायत दी जाती है।
दिल्ली सरकार दिव्यांग बच्चों को 13 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर देने की योजना पर काम कर रही है। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के जरिए दिव्यांग बच्चों को ये सुविधा देगी जिससे अभिभावकों का आर्थिक बोझ और ईलाज की टेंशन काफी हद तक कम हो सकती है क्योंकि अधिकांश परिवारों पर दिव्यांग बच्चों की देखभाल और चिकित्सा से जुड़ा खर्च एक बड़ा बोझ है। ये स्कीम अभी शुरुआती स्तर पर है इसलिए इसके पात्रता मानदंड क्या होंगे फिलहाल इसबारे में जानकारी नहीं।
स्कीम लागू की जाती है तो निश्चित ही हेल्थ कवर के जरिए दिव्यांग बच्चों को ऑपरेशन, अस्पताल में ईलाज, चिकित्सा प्रक्रियाओं और उनकी देखभाल के लिए जरूरी मेडिकल डिवाइज से जुड़े खर्च में मदद मिलेगी। अधिकारी के मुताबिक, ‘दिव्यांग बच्चों को 13 लाख रुपये के हेल्थ कवर का यह प्रस्ताव फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर है। इसे कैसे लागू किया जाएगा इसपर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।’
हेल्थ कवर मिला तो क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
उन्होंने कहा ‘हेल्थ कवर देने का मकसद यही है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा पैसों की कमी के चलते क्वालिटी हेल्थकेयर से वंचित न रहे। परिवार सर्जरी, थेरेपी और जरूरी डिवाइज पर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, इस स्कीम का उद्देश्य यही है कि आर्थिक बोझ को कम किया जाए। सरकार इस स्कीम में सूचीबद्ध अस्पताल और पुनर्वास केंद्रों को भी जोड़ने पर भी विचार कर रही ताकि दिव्यांग बच्चों को ईलाज में किसी तरह की तकलीफ न हो और सुगम ईलाज मिल सके।’
आर्थिक मदद और परिवहन रियायतें
उन्होंने बताया कि ‘डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, शारीरिक अक्षमता और दीर्घकालिक बीमारी से जूझ रहे बच्चों को अक्सर निरंतर चिकित्सा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में प्रस्तावित इंश्योरेंस कवर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी राहत दे सकता है। इस नई स्कीम के जरिए दिल्ली में दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कल्याणकारी फैसलों में और इजाफा होगा। फिलहाल दिल्ली सरकार हर महीने दिव्यांगो को आर्थिक मदद और परिवहन रियायतें दे रही है।’
अभी दिव्यांगों को क्या सुविधा मिल रही?
आपको बता दें कि मौजूदा समय में समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र दिव्यांग को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) दृष्टिबाधित यात्रियों को फ्री बस सेवा देता है जबकि 100 फीसदी दृष्टिबाधित यात्रियों के अटेंडेंट को भी रियायत दी जाती है।
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