काम की बात: वर्क फ्रॉम होम, बिना PUC पेट्रोल नहीं... सर्दी आने से पहले प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का ये है पूरा प्लान
दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण काफी बढ़ जाता है जिससे सरकार को अलग-अलग कदम उठाने पड़ते हैं। इसबार दिल्ली सरकार ने सर्दी आने से पहले ही यह बता दिया है कि क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे लोगों को आसानी हो सके और वह समय रहते तैयारी कर सकें।
दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अभी से कमर कस ली है। सरकार ने विंटर एंटी पॉल्यूशन व्यवस्था को नोटिफाई कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि अब तक आमतौर पर ऐसा होता था कि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने या ग्रैप के तहत अलग-अलग प्रतिबंध लागू होने के बाद लोगों को नई व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती थी, जिससे नागरिकों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण एजेंसियों, संस्थानों और अन्य हितधारकों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। कई बार लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ता था लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का फैसला लिया है।
उन्होंने बताया कि अब सरकार सर्दियों की शुरुआत से कई महीने पहले ही यह स्पष्ट कर रही है कि नवंबर से फरवरी के दौरान प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, किन व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है और विभिन्न क्षेत्रों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी। इससे नागरिकों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, इंडस्ट्री, कमर्शियल एक्टिविटी, निर्माण एजेंसियों और सरकारी विभागों को पहले से तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
हर साल परेशान करता है प्रदूषण
सीएम ने कहा कि दिल्ली में पिछले कई साल से नवंबर से फरवरी के बीच एयर क्वालिटी गंभीर रूप से प्रभावित होती रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) अक्सर 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है। यह हालात हर साल पैदा हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया पर निर्भर रहने के बजाय पहले से तैयारी, समय रहते एक्शन और बेहतर तालमेल पर आधारित प्लान तैयार किया है जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है ये प्लान ग्रैप नियमों के साथ-साथ काम करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विभाग और एजेंसियां सर्दियों के महीनों में पहले से तैयार रहें और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपाय प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पहले ही लागू किए जा सकें न कि केवल ग्रैप लागू होने के बाद।
क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
मुख्यमंत्री ने बताया कि नोटिफाई की गई व्यवस्था के तहत उस पीरियड के दौरान दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) होगा। इसके अतिरिक्त एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-6 कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा लेकिन सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को इस व्यवस्था से छूट दी जाएगी।
सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता सुधारने और निजी वाहनों के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से एक नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक दबाव कम करने, आवागमन को ज्यादा बेहतर बनाने और प्रदूषण नियंत्रण कोशिशों को प्रभावी बनाने के लिए दफ्तरों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू हो सकती है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट रहेगी।
कंस्ट्रक्शन पर क्या कदम?
सीएम के मुताबिक कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शहरी विकास के लिए जरूरी हैं लेकिन सर्दियों के दौरान धूल प्रदूषण को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। इसी के मद्देनजर एक नवंबर से 31 जनवरी तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी निर्धारित पर्यावरणीय मानकों और धूल नियंत्रण उपायों के मुताबिक की जाएगी, विशेष रूप से 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच। वहीं बड़े कमर्शियल ऊंची इमारतों और प्रमुख निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
फील्ड सर्विलांस और ड्रोन आधारित निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए खुले में कचरा, पत्तियां या अन्य सामग्री जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। सभी आरडब्ल्यूए, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों और एजेंसियों को अपने क्षेत्रों में खुले में जलाने की गतिविधि को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। खुले में जलाने की घटनाओं की पहचान और रोकथाम के लिए फील्ड सर्विलांस और ड्रोन आधारित निगरानी को और मजबूत किया जाएगा।
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