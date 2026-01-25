Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीDelhi Government Announces Special Remission for Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस: दिल्ली सरकार की कैदियों को विशेष माफी, सजा में 90 दिनों तक की छूट; किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?

गणतंत्र दिवस: दिल्ली सरकार की कैदियों को विशेष माफी, सजा में 90 दिनों तक की छूट; किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?

संक्षेप:

ये माफी दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत पहले से मिलने वाली माफी से इतर है। सजा में छूट (स्पेशल रिमिशन) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 के तहत दी जा रही है।

Jan 25, 2026 06:16 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली सरकार ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुछ श्रेणियों के कैदियों की सजा की अवधि को कम करने की घोषणा की है। गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये विशेष माफी (स्पेशल रिमिशन) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 के तहत दी जा रही है। सूद के मुताबिक सजा की अवधि में कमी का फायदा उन्हें ही मिलेगा जिन कैदियों को दिल्ली की अदालतों ने सजा सुनाई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक बयान के अनुसार, 65 साल से ज्यादा उम्र की और 10 साल से ज्यादा की सजा काट रही महिला कैदियों को 90 दिनों की छूट मिलेगी, जबकि पांच साल से ज्यादा और 10 साल तक की सजा काट रही महिलाओं को 60 दिनों की छूट मिलेगी। वहीं एक साल से लेकर पांच साल तक की सजा काट रही महिला कैदियों को 30 दिन की छूट दी जाएगी, जबकि एक साल तक की सजा काट रही महिला कैदियों को 20 दिन की छूट मिलेगी।

पैरोल या फरलो पर हैं उन्हें भी फायदा

अन्य कैदियों के लिए 10 साल से अधिक की सजा पर 60 दिन, 5 से 10 साल पर 45 दिन, 1 से 5 साल पर 30 दिन और 1 साल तक की सजा पर 15 दिन की सजा की अवधि को माफ किया गया है। वहीं जो कैदी इस समय पैरोल या फरलो पर हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। गृह मंत्री ने ये भी साफ किया है कि ये माफी दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत पहले से मिलने वाली माफी से इतर है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! MCD भी खोलेगी 'श्री' स्कूल
ये भी पढ़ें:दिल्ली: मरीजों के परिजनों के लिए रात में रहने की व्यवस्था, NDMC ने उठाया ये कदम
ये भी पढ़ें:खुद पर बनते मीम पर CM रेखा गुप्ता हुईं भावुक

किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?

आजीवन कारावास या मृत्युदंड वाले, एनडीपीएस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो), कोर्ट मार्शल, अवमानना, जासूसी, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध और अन्य गंभीर मामलों में सजा काट रहे कैदियों को इस विशेष माफी का फायदा नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि वे जनता की सुरक्षा के साथ ही कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Delhi Rekha Gupta

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।