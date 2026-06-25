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दिल्ली में रडार पर आईं 450 बिल्डिंग, फायर डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन; नोटिस जारी

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में 450 ऐसी बिल्डिंग की पहचान की गई है जो कि फायर सेफ्टी के लिहाज से असुरक्षित हैं।  इन बिल्डिंग को नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही स्ट्रक्चरल लेआउट प्लान भी मांगा गया है।

दिल्ली में रडार पर आईं 450 बिल्डिंग, फायर डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन; नोटिस जारी

दिल्ली में हाल के दिनों में आग लगने की भयावह घटनाएं सामने आई हैं जिससे शहर में फायर सेफ्टी को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। खासकर उन बिल्डिंग को लेकर चिंता बढ़ी है, जहां हर दिन लोग आते-जाते हैं जैसे अस्पताल, होटल, नर्सिंग होम और रेस्टोरेंट आदि।

इसी कड़ी में अब दिल्ली में 450 कमर्शियल बिल्डिंग को दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने असुरक्षित माना है। डिपार्टमेंट का कहना है कि इनके पास अनिवार्य फायर एनओसी नहीं या बिल्डिंग बनाने में नियमों का उल्लंघन किया गया है।

मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन

दिल्ली के मालवीय नगर होटल में आग लगने की घटना के बाद शहरभर में सर्वे किया गया है। इस दौरान इन बिल्डिंग की पहचान की गई है। मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि होटल में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।

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दिल्ली सरकार के निर्देश पर कमेटी बनी है

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दिल्ली में असुरक्षित पाई गईं 450 बिल्डिंग में होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, अस्पताल और नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं। 3 जून की घटना के बाद दिल्ली सरकार के निर्देश पर जिला-स्तरीय कमेटी ने सर्वे के दौरान इन बिल्डिंग की पहचान की है। कमेटी को शहरभर में ऐसी बिल्डिंग की पहचान करने के लिए कहा गया था जो कि फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं या फिर जिनका बिल्डिंग डिजाइन नियमों के खिलाफ है। इसके लिए कुल 13 जिला स्तरीय कमेटी और 39 सब-डिवीजन स्तर पर कमेटी का गठन किया गया था और ये सर्वे अभी भी जारी है।

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विभागों की ओर से नोटिस जारी

नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं इन बिल्डिंग को विभागों की ओर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और साथ ही फायर डिपार्टमेंट ने स्ट्रक्चरल लेआउट प्लान भी मांगे हैं। लेआउट प्लान एनओसी पाने के लिए दिए गए प्लान से अलग निकला तो सर्टिफिकेट रद्द किए जा सकते हैं। और एनओसी तभी जारी की जाएंगी जब तक बिल्डिंग में नियमों का पूरी तरह पालन होगा।

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पालम अग्निकांड ने भी झकझोरा

आपको बता दें कि मार्च में पालम में आग लगने की घटना सामने आई थी जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। परिवार के कुछ सदस्य गोवा घूमने गए हुए थे वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। बहरहाल दिल्ली सरकार किसी भी स्तर पर चूक तो नजरअंदाज नहीं करना चाहती क्योंकि ये किसी बड़ी लापरवाही का कारण बन सकती है। इसलिए दिल्ली सरकार कार्रवाई का दायरा बढ़ाती नजर आ रही है।

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