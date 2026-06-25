दिल्ली में रडार पर आईं 450 बिल्डिंग, फायर डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन; नोटिस जारी
दिल्ली में 450 ऐसी बिल्डिंग की पहचान की गई है जो कि फायर सेफ्टी के लिहाज से असुरक्षित हैं। इन बिल्डिंग को नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही स्ट्रक्चरल लेआउट प्लान भी मांगा गया है।
दिल्ली में हाल के दिनों में आग लगने की भयावह घटनाएं सामने आई हैं जिससे शहर में फायर सेफ्टी को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। खासकर उन बिल्डिंग को लेकर चिंता बढ़ी है, जहां हर दिन लोग आते-जाते हैं जैसे अस्पताल, होटल, नर्सिंग होम और रेस्टोरेंट आदि।
इसी कड़ी में अब दिल्ली में 450 कमर्शियल बिल्डिंग को दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने असुरक्षित माना है। डिपार्टमेंट का कहना है कि इनके पास अनिवार्य फायर एनओसी नहीं या बिल्डिंग बनाने में नियमों का उल्लंघन किया गया है।
मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन
दिल्ली के मालवीय नगर होटल में आग लगने की घटना के बाद शहरभर में सर्वे किया गया है। इस दौरान इन बिल्डिंग की पहचान की गई है। मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि होटल में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।
दिल्ली सरकार के निर्देश पर कमेटी बनी है
इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दिल्ली में असुरक्षित पाई गईं 450 बिल्डिंग में होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, अस्पताल और नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं। 3 जून की घटना के बाद दिल्ली सरकार के निर्देश पर जिला-स्तरीय कमेटी ने सर्वे के दौरान इन बिल्डिंग की पहचान की है। कमेटी को शहरभर में ऐसी बिल्डिंग की पहचान करने के लिए कहा गया था जो कि फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं या फिर जिनका बिल्डिंग डिजाइन नियमों के खिलाफ है। इसके लिए कुल 13 जिला स्तरीय कमेटी और 39 सब-डिवीजन स्तर पर कमेटी का गठन किया गया था और ये सर्वे अभी भी जारी है।
विभागों की ओर से नोटिस जारी
नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं इन बिल्डिंग को विभागों की ओर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और साथ ही फायर डिपार्टमेंट ने स्ट्रक्चरल लेआउट प्लान भी मांगे हैं। लेआउट प्लान एनओसी पाने के लिए दिए गए प्लान से अलग निकला तो सर्टिफिकेट रद्द किए जा सकते हैं। और एनओसी तभी जारी की जाएंगी जब तक बिल्डिंग में नियमों का पूरी तरह पालन होगा।
पालम अग्निकांड ने भी झकझोरा
आपको बता दें कि मार्च में पालम में आग लगने की घटना सामने आई थी जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। परिवार के कुछ सदस्य गोवा घूमने गए हुए थे वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। बहरहाल दिल्ली सरकार किसी भी स्तर पर चूक तो नजरअंदाज नहीं करना चाहती क्योंकि ये किसी बड़ी लापरवाही का कारण बन सकती है। इसलिए दिल्ली सरकार कार्रवाई का दायरा बढ़ाती नजर आ रही है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।