दिल्ली में गर्मी का ऐसा अटैक! बिजली की मांग ने रचा इतिहास, टूट गए सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में गर्मी का ऐसा प्रकोप जारी है कि सोमवार को बिजली की मांग के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। राजधानी में सोमवार दोपहर ठीक 3:17 बजे दिल्ली की पीक पावर डिमांड 8748 मेगावट दर्ज की गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है।
दिल्ली में जैसे-जैसे गर्मी भीषण होती जाती है बिजली की मांग भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। सोमवार (29 जून) को दिल्ली में बिजली की मांग ने सारे रिकॉर्ड धवस्त कर दिए। शहर में बिजली की मांग (Peak Power Demand) 8748 मेगावट पर पहुंच गई।
स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) से मिले ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोमवार दोपहर ठीक 3:17 बजे दिल्ली की पीक पावर डिमांड 8748 मेगावट दर्ज की गई। यह दिल्ली के इतिहास में बिजली की अबतक की सबसे बड़ी मांग है। इससे पहले दिल्ली में सबसे ज्यादा मांग 19 जून 2024 में दर्ज की गई थी। तब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने यह 8,665 मेगावट दर्ज की थी।
कूलर एसी लगातार चलाए जा रहे
दिल्लीवासी इन दिनों 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी की मार झेल रहे हैं। शनिवार को तो यह हाल था कि पारा 41 डिग्री के आस-पास था मगर 'वेट-बल्ब तापमान' के चलते लोगों को 51 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस हुई। गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि घरों और दफ्तरों में एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ा है। शरीर को ठंडा रखने वाले बिजली उपकरण लगातार चलाए जा रहे हैं जिससे बिजली नेटवर्क पर भी दबाव बढ़ा है।
अप्रैल से ही मिलने लगे थे संकेत
दिल्ली में अक्सर जून के महीने में ही बिजली की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी देखने को मिलती रही है। हालांकि बिजली की लगातार बढ़ती मांग के संकेत इस साल अप्रैल की शुरुआत में ही मिल गए थे। बीते 27 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:30 बजे दिल्ली की पीक आवर पावर डिमांड 7,078 मेगावाट पहुंच गई थी। गर्मियों की शुरुआत से पहले ही बिजली कंपनियों ने कह दिया था कि उन्होंने अतिरिक्त बिजली का इंतजाम कर लिया है।
मानसून देरी से पहुंच रहा
दिल्ली में हवा में नमी का स्तर बढ़ा है जिससे लोगों को तापमान से ज्यादा वाली गर्मी महसूस हुई है इसकी एक वजह मानसून का अबतक न आना भी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, दिल्ली में मानसून आमतौर पर 27 जून तक दस्तक दे देता है मगर इसबार यह जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंच रहा है। दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने के बाद ही हो सकता है कि बिजली की मांग में कमी देखने को मिले।
आज सुबह कैसा था मौसम?
राजधानी में आज सुबह भी लोग गर्मी से बेहाल रहे और न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि रविवार के ही न्यूनतम तापमान के बराबर है। यह पिछले दो साल में दर्ज सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान है।
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