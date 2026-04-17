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दिल्ली-NCR में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश; गाजियाबाद में तेज आंधी

Apr 17, 2026 04:54 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
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मौसम विभाग के अनुसार, शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। जबकि अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

दिल्ली-NCR में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश; गाजियाबाद में तेज आंधी

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को मौसम ने एकबार फिर करवट ली है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है तो वहीं फरीदाबाद और नोएडा में भी हल्की बारिश हुई। वहीं गाजियाबाद में तेज आंधी चली।

मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग की ओर से हल्की बारिश के साथ गरज के साथ तूफान आने की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की गई थी कि दोपहर बाद शहर के कुछ अलग-थलग इलाकों में हल्की बारिश के साथ गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में अगले दो-तीन दिन तापमान 42 डिग्री तक भी पहुंच सकता है साथ ही लू चलने की भी संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। जबकि अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

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धुंध और बादलों का जमावड़ा

वर्तमान परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए मौसम विज्ञानियों ने बताया कि यह धुंध और बादलों का जमावड़ा राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के वजह से देखने को मिल रहा है। इन क्षेत्रों से धूल के कण दिल्ली-एनसीआर की ओर चले आए हैं, नतीजन धूल भरी धुंध की एक परत बन गई है और हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।'

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कल राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और बीकानेर सहित दिल्ली के आसपास के हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई थी और गुरुवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रही, जिसका असर शहर के मौसम पर पड़ रहा है।

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42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान

स्काईमेट के महेश पालावत ने कहा, ‘अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली-एनसीआर और उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और इसके कारण कुछ इलाकों में लू की स्थिति बन सकती है।’

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वायु गुणवत्ता ‘खराब’

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 241 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के आंकड़ों से पता चला है कि 28 निगरानी स्टेशन ने 'खराब' वायु गुणवत्ता दर्ज की, छह ने 'बहुत खराब' और 11 ने 'मध्यम' स्तर की वायु गुणवत्ता दर्ज की। सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

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