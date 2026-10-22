दिल्ली के इन्फ्लुएंसर ने की त्रिपुरा के युवक से बदसलूकी...भड़के किरेन रिजिजू, दिल्ली पुलिस ने लिया ये बड़ा एक्शन

दिल्ली पुलिस 22 अक्टूबर की सुबह आमिर शौकीन के घर पहुंची है। कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन पर त्रिपुरा के एक युवक के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

राजाधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन ने त्रिपुरा के एक युवक के साथ नस्लीय बदसलूकी की । इस घटना का वीडियो खुद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और कहा आरोपी युवक के खिलाफ आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब त्रिपुरा और दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर एक्शन लिया है।

पुलिस ने लिया ये एक्शन मामले में दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस 22 अक्टूबर की सुबह आमिर शौकीन के घर पहुंची है। कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन पर त्रिपुरा के एक युवक के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

वहीं, मामले की जांच और आगे की कार्रवाई के लिए त्रिपुरा पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हो गई है। यह टीम आमिर शौकीन के घर पहुंचकर मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

वहीं, त्रिपुरा पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल (कानून-व्यवस्था) मंचक इप्पर ने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही मामला दर्ज किया जाएगा। त्रिपुरा पुलिस इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस की पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मामलों की स्पेशल सेल (स्पूनर) ने बताया कि उसे इस मामले की जानकारी कल शाम मिली थी। इसके बाद वायरल वीडियो की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई को लिखित जानकारी दी गई। अब आईएफएसओ इकाई इस वीडियो की जांच करेगी। दिल्ली पुलिस इस मामले में त्रिपुरा पुलिस के लगातार संपर्क में है।

किरेन रिजिजू ने जताई नाराजगी इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा त्रिपुरा के एक युवक के साथ कथित तौर पर की गई नस्लीय बदसलूकी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली और त्रिपुरा पुलिस आरोपी को "कड़ा सबक" सिखाएगी। अपने ऑफिशयल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में कुछ देरी हुई है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी।

वहीं इस वीडियो के बाद विवाद बढ़ता देख आमिर शौकीन ने सोशल मीडिया पर वह वीडियो डिलीट कर दिया और माफी मांगते हुए दावा किया कि वह वीडियो 'स्क्रिप्टेड' था और उसका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसने त्रिपुरा के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। दिल्ली में आमिर शौकीन के भाई मोहम्मद वसीम राजा ने अपने भाई पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आमिर शौकीन एक बदमाश है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वह कभी-कभी आम आदमी पार्टी या अन्य लोगों के साथ नजर आता है। वह इमरान के साथ भी घूमता है।