दिल्ली को मिलेंगी 300 इलेक्ट्रिक बसें, गाजियाबाद के लोगों को भी नई सौगात; सफर होगा आसान
डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली परिवहन निगम के नए बहुमंजिला मुख्यालय का शिलान्यास भी करेंगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। शुक्रवार से ही दिल्ली के विभिन्न रूटों पर इन बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शुक्रवार को न सिर्फ दिल्ली बल्कि गाजियाबाद के लोगों को भी नई सौगात देंगी। शुक्रवार को वे दिल्ली के लिए 300 नई ईवी बसों को हरी झंडी दिखाएंगी, इसके साथ ही नानकसर से गाजियाबाद के बीच बस रूट पर बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। मुख्यमंत्री 12877 ईवी वाहन मालिकों को सब्सिडी के रूप में करीब 24 करोड़ की रकम डीबीटी के जरिए जारी करेंगी।
शुक्रवार को दिल्ली के आईपी डिपो में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली परिवहन निगम के नए बहुमंजिला मुख्यालय का शिलान्यास भी करेंगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं।
बस निर्माता कंपनियों को बड़ा ऑर्डर
दिल्ली में सीएनजी बसों की आयु पूरी हो जाने के बाद उन्हें सड़कों से हटा दिया गया है, उनके स्थान पर सरकार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कर रही है। वर्तमान समय में करीब 4 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनके अलावा सरकार ने बस निर्माता कंपनियों को बड़ा ऑर्डर दे रखा है। इनमें से 300 इलेक्ट्रिक बसें परिवहन विभाग को मिल गई हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह इन बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित करेंगे। शुक्रवार से ही दिल्ली के विभिन्न रूटों पर इन बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
लंबे समय बाद गाजियाबाद के लिए शुरू होगा बसों का संचालन
कांग्रेस शासन काल में दिल्ली से गाजियाबाद के बीच कई रूटों पर बसों का संचालन किया जाता था, लेकिन बाद में इन रूटों को बंद कर दिया गया। अब दिल्ली सरकार ने अंतरराज्यीय रूटों को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू की है। इसके तहत नानकसर से गाजियाबाद तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। सीएम इस रूट पर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।