काम की बात: दिल्ली स्व-गणना: किराएदार-प्रवासियों से खास अपील, फ्रॉड से बचने की भी चेतावनी
प्रक्रिया के तहत एमसीडी एरिया में के रहवासियों को जन-गणना पोर्टल पर लॉग-इन कर अपने परिवार की डिटेल दर्ज करनी हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सभी निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे वे कहीं के भी रहने वाले हों।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) क्षेत्रों में शुक्रवार से स्व-गणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में रह रहे किराएदारों और प्रवासियों से इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। इसके साथ ही लोगों को इस प्रक्रिया के नाम पर फर्जी कॉल को लेकर भी आगाह किया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी शुक्रवार को अपने सिविल लाइंस स्थित आवास से स्व-गणना प्रक्रिया पूरी की थी। इस प्रक्रिया के तहत एमसीडी एरिया में के रहवासियों को जन-गणना पोर्टल पर लॉग-इन कर अपने परिवार की डिटेल दर्ज करनी हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सभी निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे वे कहीं के भी रहने वाले हों।
बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा गया
एक अधिकारी ने कहा 'प्रवासी और किराएदार जो कि दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं जिन्हें स्व-गणन की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा जा रहा है ताकि शहर की जनसंख्या की सही जानकारी सामने आ सके।' उन्होंने आगे कहा 'प्रवासियों और किराएदारों का इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना जरूरी है, जिससे राज्य में जनसंख्या की सही जानकारी निकलकर सामने आएगी।'
जनगणना की प्रक्रिया की आड़ में ठगी हो सकती है
प्रशासन ने लोगों को स्व-गणना के नाम पर किसी भी फर्जी कॉल के सिलसिले में लोगों को आगाह किया है। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ ठग जनगणना की प्रक्रिया की आड़ में लोगों से उनकी संवेदनशील निजी जानकारी जैसे ओटीपी और बैंक डिटेल मांग रहे हैं। कोई भी अधिकारी जनगणना के नाम पर आपसे ओटीपी, यूपीआई पिन और जनगणना संबंधी प्रक्रिया के लिए पैसों की मांग नहीं करता। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना होगा।'
रहवासियों को इस तरह के फर्जी कॉल रिसीव होने या धोखाधड़ी होने पर साइबर क्राइम की हेल्पलाइआन 1930 पर तुरंत जानकारी देने के लिए कहा गया है।
प्रति परिवार केवल एक लॉगिन की जरूरत
अधिकारियों ने कहा कि एमसीडी वार्डों के सभी निवासी, अपने मूल निवास स्थान की स्थिति की परवाह किए बिना, जनगणना पोर्टल पर लॉगिन करके स्वैच्छिक स्व-गणना अभ्यास में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए प्रति परिवार केवल एक लॉगिन की जरूरत है, जिसे परिवार के मुखिया या किसी भी सदस्य द्वारा मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पूरा किया जा सकता है।
11 अंकों का एक विशिष्ट नंबर मिलेगा
आपको बता दें कि स्व-गणना के तहत, आप नागरिक पोर्टल पर जरूरी डिटेल भरकर और प्रश्नों के उत्तर देने के बाद 11 अंकों का एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) प्राप्त होगा। जिसे वेरिफिकेशन के लिए अपने घरों में आने वाले गणनाकर्ताओं को दिखाना होगा।
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