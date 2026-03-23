‘उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है’… BJP के खिलाफ ऐसा क्यों बोली आतिशी?, जानें पूरा मामला
आम आदमी पार्टी के चार विधायकों मुख्य सचेतक संजीव झा, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार और सोमदत्त को जनवरी में हुए विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।
दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज सोमवार को 'खीर सेरेमनी' के साथ शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी के साथ आम आमदी पार्टी के नेताओं सोमवार को रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आतिशी ने रविवार को चेतावनी दी थी कि स्पीकर द्वारा आम आदमी पार्टी के चार विधायकों का निलंबन रद नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी बजट सत्र का बहिष्कार करेगी।
आतिशी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि ‘बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में तुली हुई है। हम विधानसभा के बाहर हैं और यह लोकतंत्र का मंदिर होता है। यहां पर पक्ष की भी आवाज होती है और विपक्ष की भी आवाज होती है। हम सभी विधायकों को लोगों ने चुनकर भेजा है। किस आधार पर विपक्ष के विधायकों को बाहर (सस्पेंड) निकाल दिया जाता है। कोई खड़े होकर बोलना शुरू करता है तो उसे सदन से बाहर कर दिया जाता है। कोई किसी मुद्दे को उठाता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। कोई कुछ भी मुद्दा उठाए उसपर विशेषाधिकार डाल दिया जाता है, ये क्या तरीका है?’
'बीजेपी को कानून व्यवस्था की चिंता नहीं'
आतिशी ने आगे कहा कि 'ये विपक्ष की आवाज को दबाने का तरीका है और ये लोकतंत्र की हत्या का तरीका है। और देखिए दिल्ली में गैंगवार हो जाती है, बवाना में दिनदहाड़े गोलियां चल जाती हैं लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं पहुंचती। मगर हमारे विधायकों को रोकने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी को कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। बीजेपी को सिर्फ सत्ता की हवस है और उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हमें बोलने का समय नहीं देते हमारे माइक को ऑफ कर देते हैं। भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने और प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है। हम कोई हिंसा तो नहीं कर रहे हैं तो क्यों हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।' उन्होंने आगे कहा कि वे तब तक विरोध प्रदर्शन कर धरने पर बैठे रहेंगे जब तक आम आदमी पार्टी के चारों विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
जनवरी में सस्पेंड हुए थे ये चार विधायक
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के चार विधायकों मुख्य सचेतक संजीव झा, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार और सोमदत्त को जनवरी में हुए विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। निलंबन अब भी जारी है, क्योंकि सदन का पिछला सत्र स्थगित नहीं किया गया था।
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