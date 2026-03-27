'पब्लिसिटी के लिए बांटते थे 1 करोड़ के चेक'... CM का केजरीवाल पर तीखा हमला; DTC की उधारी का कच्चा चिट्ठा भी खोला
सीएम ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं को हर चीज में राजनीति चाहिए होती है। आप ने रेखा गुप्ता सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये के बजट के बावजूद 1,000 करोड़ रुपये का नया कर्जा लेने का आरोप लगाया है।
दिल्ली विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। सीएम ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं को हर चीज में राजनीति चाहिए होती है।
सीएम ने कहा ‘ये वे लोग हैं जिन्हें हर चीज में राजनीति चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है। वे 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, क्या मैं आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) के आंकड़े बताऊं कि वह कितने घाटे में चल रही है? उस पर 99,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।’
उन्होंने कहा 'अगर कहीं मर्डर हो गया या कहीं कोई दंगा होता था, तो केजरीवाल तुरंत 1 करोड़ रुपये का चेक लेकर वहां पहुंच जाते थे ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिले और अगले दिन अखबारों में उनकी फोटो आए। लेकिन कोविड के दौरान, जो सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर शहीद हुए, उन्हें 1 रुपये तक नहीं दिया गया। सत्ता में आने के बाद, हमारी सरकार ने कोविड के दौरान जान गंवाने वाले उन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को उस मद के तहत 20 करोड़ रुपये दिए हैं।'
1,000 करोड़ रुपये का नया कर्जा लेने का आरोप
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये के बजट के बावजूद 1,000 करोड़ रुपये का नया कर्जा लेने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि विपक्ष को जब बोलने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि बजट के लिए लोन लेना पड़ा। लेकिन सच ये है कि 1999 से ही दिल्ली के बजट के लिए लोन लिया जाता है। आप सरकार के समय मे हर साल बजट के लिए लिए लोन लिया जाता था, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर।
1,03,700 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट
रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था। इस साल का बजट पिछले साल के मुकाबले 3,700 करोड़ रुपये या 3.7% ज्यादा है। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा विशेष रूप से 'ग्रीन बजट' की पहलों के लिए आवंटित किया है।
बजट को ‘ग्रीन बजट’ कहे जाने पर आपत्ति जताई
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने के बजट को ‘ग्रीन बजट’ कहे जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह से दिल्ली सरकार द्वारा 2026-27 के बजट को ‘ग्रीन बजट’ कहे जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि 22 हजार करोड़ से क्या क्या काम किए जाएंगे और ये 22 हजार रुपए आयेंगे कहां से, सरकार ने इसपर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।
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