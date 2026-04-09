दिल्ली विधानसभा में कार कांड के बाद अब 'सुसाइड बम' वाली धमकी, ईमेल में खालिस्तान का जिक्र
धमकी देने वाले ने न केवल विधानसभा, बल्कि ईमेल में स्कूल, सीएम गुप्ता और कश्मीरी मेट्रो का भी जिक्र किया। दिल्ली पुलिस ईमेल की सत्यता की जांच में जुटी हुई है।
दिल्ली विधानसभा को गुरुवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में कथित आत्मघाती हमले की धमनी दी गई। ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ईमेल की सत्यता की जांच में जुटी है।
यह धमकी भरा ईमेल सुबह 8:14 बजे आया था। ईमेल की 'सब्जेक्ट लाइन' में बड़े अक्षरों में “B’0mb Blast Delhi Secrétariat !!” लिखा गया था। इस धमकी भरे संदेश में सबसे चौंकाने वाली बात इसकी भाषा है।
जांच में जुट चुकी पुलिस
ईमेल में “Delhi BanayGa KHALISTAN” और इसके अलावा, इसमें एक कथित “आत्मघाती बम हमले” की धमकी दी गई है। इस तरह की भाषा ने सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जांच करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इसके पीछे किसी प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन का हाथ है या फिर ये ईमेल किसी की शरारत है। धमकी देने वाले ने न केवल विधानसभा, बल्कि ईमेल में स्कूल, सीएम गुप्ता और कश्मीरी मेट्रो का भी जिक्र किया।
सोमवार को गेट तोड़कर घुस गई थी कार
आपको बता दें कि सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई थी जब एक शख्स दिल्ली विधानसभा के लोहे के दरवाजे को अपनी तेच-रफ्तार कार से तोड़ता हुआ विधानसभा परिसर में घुस गया था। शख्स ने विधानसभा परिसर के गेट नंबर-2 (वीआईपी प्रवेश के लिए रिजर्व) से एंट्री ली और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की कार के करीब एक फूलों का गुलदस्ता रखा और फिर वहां से फरार हो गया था।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया
इसके बाद बम निरोधक दस्ते और क्राइम ब्रांच की टीमों को घटनास्थल पर उतारा गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार ने दोपहर करीब दो बजे एंट्री ली थी। पुलिस ने इसके बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को आरोपी की आठ दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी।
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