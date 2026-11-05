सावधान! लगातार चौथे दिन दिल्ली की हवा 'बेहद खराब', दिवाली से पहले और बिगड़ सकते हैं हालात
Delhi Air Quality Index: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है। गुरुवार को दिल्ली में लगातार चौथे दिन एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है।
Delhi Air Quality Index: दिल्ली की एयर क्वालिटी गुरुवार को भी 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है। यह लगातार चौथा दिन है जब एयर क्वालिटी इस श्रेणी में दर्ज की गई है। दिवाली से पहले शुक्रवार से इसके और खराब होने की संभावना है और यह 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकती है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) गुरुवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 369 दर्ज किया गया जबकि बुधवार को इसी समय के दौरान यह 377 दर्ज किया गया था। यह 'गंभीर' श्रेणी के स्तर के करीब है।
जहांगीरपुरी में तो 454 पहुंचा एक्यूआई
शहर का औसत एक्यूआई मंगलवार को 350 तो सोमवार को 324 दर्ज किया गया था। शहर में मौजूद एक्टिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम में से 18 में एयर क्वालिटी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई। जहांगीरपुरी में शाम 4 बजे सबसे ज्यादा 454 एक्यूआई दर्ज किया गया।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।
शुक्रवार से रविवार के बीच कैसी हवा?
एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' श्रेणी में रहेगी और शुक्रवार से रविवार के बीच यह हवा और खराब होगी और इसके 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की संभावना है।
एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के बुलेटिन में बताया गया है कि अगले 6 दिनों के लिए पूर्वानुमान जताया गया है कि एयर क्वालिटी 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी रह सकती है।
प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र और पराली जलाने का योगदान
दिल्ली में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' के पूर्वानुमान बताते हैं कि 7 नवंबर को शहर के प्रदूषण बढ़ने में पराली जलाने की नहीं बल्कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन बड़ा कारण बन सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' ने प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 15.601 प्रतिशत आंका जबकि शुक्रवार यह बढ़कर 19.201 प्रतिशत जबकि शनिवार को इसमें भारी गिरावट का अनुमान और यह 1.575 प्रतिशत हो सकता है।
'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' के अनुसार, बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन का योगदान 15.5 प्रतिशत रहा था, जबकि पराली जलाने से 20.2 प्रतिशत प्रदूषण हुआ था।
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