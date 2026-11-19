दिल्ली की हवा होगी और ‘दमघोंटू’, AQI 280 पर पहुंचा, 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचने की आशंका
Delhi Air Quality Index: दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को 280 पर पहुंच गया। रविवार तक इसके ‘बहुत खराब’ होने की आशंका है। इधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सख्ती के निर्देश जारी कि हैं।
Delhi Air Quality Index: दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी और खराब हो गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बढ़कर 280 पर पहुंच गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। एक दिन पहले यह 232 और मंगलवार को 204 दर्ज किया गया था। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार है।
गुरुवार को आंकड़े दर्ज करने वाले 56 एयर क्वालिटी निगरानी केंद्रों में से 37 में एयर क्वालिटी 'खराब', 16 में 'बेहद खराब' और तीन में 'मध्यम' श्रेणी में रही। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एयर क्वालिटी सबसे खराब दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 376 रहा। इसके बाद सिरीफोर्ट में 363 दर्ज किया गया।
AQI के क्या हैं मानक
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।
रविवार तक ‘बहुत खराब’ होने की आशंका
वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में रहेगी, जबकि शुक्रवार से 22 नवंबर तक इसके 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। अगले छह दिनों के लिए भी एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' रहने का अनुमान है।
प्रणाली ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियां प्रदूषकों के फैलाव के अनुकूल नहीं रहेंगी, जिससे एयर क्वालिटी और खराब हो सकती है।
इस बीच, सीपीसीबी के अनुसार, गुरुवार सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 289 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।
'दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के नगर निकायों को एयर क्वालिटी से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
यादव इन दिनों तुर्किये के अंताल्या में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन (सीओपी-31) में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। तुर्किये के अंताल्या से गुरुवार को दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सर्दियों में एयर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए तैयार एक्शन प्लान और उनके जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का जमीन पर स्पष्ट असर दिखना चाहिए और इसके लिए रोजाना निगरानी और हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
(भाषा और वार्ता के इनपुट के साथ)
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